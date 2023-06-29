台灣上半年IPO籌資額年減逾7成　專家樂觀看下半年點名3產業

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至於台灣今年上半年資本市場共17家企業掛牌，籌資總額82.36億元，籌資總額年減71.4%，以航運業籌資23.19億元位居第一。 就上市部分觀察，上半年有9家公司新掛牌，籌資額64.8億元，家數年減3家，籌資額年減71.8%，而籌資額最大為航運業的長榮航太，籌資17.01億元，占總籌資額26.25%；籌資額第二為泓德能源，籌資16.5億元，占總籌資額25.46%，兩家公司合計占上市籌資額的51.71%。
今年上櫃市場則有8家上櫃，較去年同期少了7家，籌資總額也減少約70.03%，以家數來看，科技及電子業為首各有兩家，籌資額部分，生技醫療的長佳智能5.82億元，占總籌資額33.15%，籌資額第二為科技業的南俊國際4.15億元，占總籌資23.63%，2家公司合計占上櫃總籌資額56.78%。
在興櫃部分，台灣今年上半年登錄公司共有30家，以科技、生技醫療業為主。今年上半年前10大公開申購合格件數資料顯示，投資人對新股支持度以航運業的龍德造船最高，其次是長榮航太、南俊國際，另外生技醫療技業的長佳智能、睿生光電、華安也有43萬件以上，顯示投資人對於認股意願的熱度不減。
黃建澤指出，近期國際政經情勢雖然俄烏戰事持續延燒，但CPI顯示通膨趨緩、FED可望終止升息、科技戰重組供應鏈，台灣經濟市場景氣逐漸回溫，投資態度樂觀看待，除了有央行升息控制通膨，經濟呈現外冷內溫、內需成為經濟動能，觀察台灣IPO市場，上半年戰略板及創新板登板增加，申請案件朝多元產業布局。
展望下半年，他認為，看好數位科技、生技醫療、綠能這3大產業IPO，尤其下半年台灣新股申請初次上市上櫃的家數共有16家，申請上市中的公司有8家、申請上櫃有8家，而申請上市產業以科技業、生技醫療、能源業為主，因此，他樂觀看待2023下半年IPO市場。