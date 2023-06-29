瓦格納兵變後蒲亭展開清算？俄羅斯高階將領神隱　贏家輸家各異

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另位不見人影的高階將領則是蘇洛維金（Sergei Surovikin），他曾於去年10月出任俄羅斯在烏克蘭戰爭的指揮官，被俄媒封為「末日將軍」（General Armageddon），但指揮官任期僅3個月就交接給格拉西莫夫，外界傳聞他事先知悉瓦格納兵變，已經被俄羅斯當局逮捕，正在調查蘇洛維金在兵變中扮演何種角色，不過克里姆林宮並未證實這說法。
《路透社》報導分析，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫同樣被普里格津點名，但比起不見人影的格拉西莫夫，紹伊古在兵變後已多次在公開場合露面，還與蒲亭一起開會，看起來地位未受影響，反而變得更加穩固。
而兵變後的「贏家」還有國民警衛隊的總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov），他在兵變時率軍捍衛莫斯科，如今國民警衛隊已有獲得配給重型武器和坦克的說法傳出。
Telegram上由前俄羅斯國防部官員經營的軍事頻道Rybar，則點名空降部隊司令捷普林斯基（Mikhail Teplinsky），可能會接任俄羅斯在烏克蘭戰爭的總指揮官一職。
《CNN》報導對俄羅斯軍方高層的近期紛擾總結表示，蒲亭想要重塑自己的權威，在出席活動時一再強調毫不懷疑俄羅斯民眾在兵變期間，對克里姆林宮的支持，試圖淡化兵變的影響，但是在外界看來，瓦格納兵變中呈現出的種種跡象，很難不對部分俄羅斯部隊的忠誠度以及與瓦格納作戰的意願存疑，而高階將領們想要與兵變劃清界線並不容易。