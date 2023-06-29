台南市重視公共工程品質 以「頂真」精神修復體育場館、赤嵌樓

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趙卿惠27日聽取體育局工程進度規劃簡報時，提醒廠商除須確保工程如期完成，更要注意施工品質，尤其是足球場及橄欖球場整修工程的球場草皮，請體育局務必注意場地平整，持續進行草皮養護，以提供選手舒適安全的競賽環境。另外，也特別整修中的台南市立馬術場圍欄高度、平整度和排水性等規劃，以確保馬匹、運動員與觀眾的安全。而田徑場優化工程正進行看台屋頂整修擴建，提供觀眾可遮風避雨、安全舒適的座位區，相關入口及中島廣場亦進行整修，塑造運動意象氛圍，以煥然一新的外觀迎接各地運動好手。
趙卿惠昨(28)日則前往視察國定古蹟赤嵌樓修復工程，負責修復的建築師許正傑表示，木構漆作修復以桐油加上礦物性色粉為塗料，呈現傳統建築色彩；彩繪匠師陳敦仁則詳細說明木作批麻捉灰的工序方法及傳統建築彩繪修復技法，而結構補強也是此次整修工程的重點項目，施工團隊針對屋脊、垂脊等結構性受損部位，進行詳細檢修補強，期望赤嵌樓在此次修復工程完成後能保留原來風貌且維持更久。
趙卿惠表示，傳統工藝的修復精神令人感動，台南做為文化古都的偉大，就在於注重細節，追求頂真。感謝修復團隊的用心，讓赤嵌樓修復後仍能保留原有風貌，期盼接下來能把古蹟保存修復的核心價值，結合台南400向外宣傳，讓更多民眾了解修復藝術與見證歷史軌跡。