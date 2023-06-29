學費補助拍板！青民協籲嚴查學校違法收費　教育部：收檢舉將查辦

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青民協指出，行政院今天公布私立大學學費補助，額度從上禮拜宣布的「2.5萬以上」確定為3.5萬元；弱勢學生再加碼1.5萬至2萬元。此方案等於將公私立大學學雜費齊平，針對弱勢私大生，幾乎學雜費全免，是高教往公共化邁進的重要一步。
青民協說，以往學生在選擇公私立大學時，除地理位置與校系資源外，一定會將學費的落差列入考量，不少私立大學弱勢學生，大學4年畢業後，身上背的學貸高達6、70萬，畢業後常常必須還學貸，下班兼差或自願加班，此政策讓學生有更多選擇的空間，也大大減少學生負擔。但教育部應注意，多所大學在學雜費外，收取學生未使用的軟硬體費用，如「電腦與網際網路」使用費等，並未秉持使用者付費原則，除了學雜費，學生仍然還需負擔1、2萬元不等，教育部也應該嚴格查處各大學此種違法收費，要求各校遵守法規，才能真正減壓，並保障學生受教權。
至於「高中職學費全免」政策，青民協對於取消排富門檻表達肯定，高中職實為國民教育，教育部願意修正政策，顧及不同家庭型態，補助學費分攤負擔，可預見減少學生與家長壓力。但許多私校違反教育部規定，超收課輔費用、家長會費、冷氣使用費或維修費等代收代付費與代辦費，「教育部主管高級中等學校向學生收取費用補充規定」與各地方政府已有清楚規定這些費用的收費上限，以及退還標準，青民協卻每年都收到多校學生反映學校違法超收等情況，也造成不少家長與學生負擔，教育部應該嚴格執法，杜絕學校違法透過不同名目收費。
教育部國教署長彭富源表示，課輔費用、家長會費、團體保險、冷氣費皆屬代收代付費用，相關費別都在收取費用辦法中有規範，若有超過這些數額或項目，可成為稽核、檢舉多收的依據。另外家長會費、冷氣費，學校決定收費項目時，需經過學校與家長會確認後，學校才能公告，會有一個收費依據，若超收可向國教署或主管機關反映，國教署等相關機關都會去查辦。
該政策被質疑是政策買票，擔憂經費不穩定，可能隨時會停止。潘文忠表示，過去高中職免學費確實一直都有反映「為何要設限？」這次由總統、行政院長跨部會與主計總處整體衡酌，教育部也把多年來私校等相關團體意見一併反映，考量國家歲計剩餘，此次透過行政院額外編列預算，由政府全數支應所需經費，估每年約需220億元，不會排擠現有教育預算，更不會增加學校負擔，並強調目前國家整體政策，希望能讓相關補助長期發展。
媒體詢問私大學雜費減免為何沒有設計「排富條款」。他表示，政策是從「教育平權」的觀念出發，希望所有接受教育的學生，不該因家庭等因素而有差別待遇，因此這次政府補助私立大專院校生學費，是採定額方式協助，對於弱勢、所得不足的學生，則會有加碼協助。
另外，有教育團體擔心，補助私大生學費後，會使地區性公立大學受衝擊。潘文忠說，教育部政策不斷朝向高教公共化發展，拉近公私立大學學費落差，能讓學生有更多元的選擇，不會因家庭經濟因素而限縮性向選擇；也希望大學透過高教深耕計畫，辦學以「特色」取勝，希望學生能「擇其所愛」，大學也能夠發展出自己的特色和強項。
私校工會指出，中高等教育問題嚴重且錯綜複雜，經費補助只能解決一部份問題，其他諸如大學競爭力下滑、學倫問題層出、大學趨同失去特色、學用落差加劇、大學文憑貶值、博士生源斷層、學生素質低落、境外生淪血汗黑工、教育品質惡化、師資老化等問題，都顯示中高等教育體制結構出現嚴重缺失，提撥經費或可解決燃眉之急，但治標卻不治本。
私校工會呼籲各政黨總統候選人，尤其在野黨不能只批評對手只會大撒幣、政策買票，都應提出中高等教育政策白皮書，讓選民相信未來的總統確實重視教育並有能力擘劃中高等教育的未來並提出發展藍圖，才能博得社會支持。