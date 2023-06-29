政黨何以贏得人民支持？賴清德：理想、價值與原則絕對不能放
副總統賴清德今（29）日上午受邀出席「亞太青年協會第7屆政治幕僚培訓營」時表示，從政是服務人民最直接的機會，同學未來若想要擔任政治幕僚，除了要具備專業，也要了解政黨組織、法案等事項，更重要的是對政治工作要有熱忱，也提及政黨若想要持續獲得支持，理想、價值及原則這三個面向「絕對不能夠放」。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞說，首先歡迎同學們來到總統府，祝福大家都能滿載而歸，也提到亞太青年協會舉辦多項校園講座，包括去年九合一選舉的「與市長有約」，以及上個月剛結束的「校園總統馬拉松」，今年也舉辦了第7屆「政治幕僚培訓營」，深具建設性，是相當有活力的社團。
賴清德表示，自己曾擔任過立委及市長，從政有一段時間，認為政治幕僚對於檯面上的政治人物非常重要。舉例而言，政治幕僚有不同的分類，研擬政策及法案的草案、專家學者意見請益、政治組織、文宣或者新聞等，但無論哪一個領域，同學們要清楚了解所屬政黨的理想、價值及原則，強調政黨若想要持續得到人民的支持，理想、價值及原則這三個面向「絕對不能夠放」。
賴清德說，若同學們未來想要擔任政治幕僚，除了要有專業，也要了解政黨組織、法案等各類事項，更重要的是對政治工作要有熱忱。從政雖然很辛苦，但如果認為服務人民是很有意義的事情，選擇從政是最直接的方式，因為隨時都有可能接到選民的電話，而每一通電話都是藉以服務人民跟社會的機會。