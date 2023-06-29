瑪丹娜狂談嬤孫戀！爆熱戀小35歲歌手 曾登小巨蛋開唱遲到2小時
美國流行歌手瑪丹娜（Madonna）日前才和小她35歲的哥倫比亞歌手馬盧瑪（Maluma）驚爆大談「嬤孫戀」，沒想到今（29）日傳出她受到嚴重細菌感染，在加護病房接受治療，雖然目前已經逐漸恢復，但仍要暫停全球巡迴演唱會。而瑪丹娜在2016年曾登上台北小巨蛋開唱，首場演唱會卻遲到超過2小時，在當時引起不小爭議。
記者賴禹妡/綜合報導
瑪丹娜時常和小鮮肉傳出緋聞，她不只曾和小28歲的舞者交往過，今年2月瑪丹娜和小41歲男模安德魯（Andrew Darnell）分手後，3月又爆出曖昧29歲拳擊教練喬許（Josh Popper），近期則是和小她35歲的哥倫比亞歌手馬盧瑪過從甚密，瑪丹娜還在個人社群平台曬出兩人的親密合照，引起外界熱議。
而瑪丹娜2016年2月曾登上台北小巨蛋開唱，但首場演唱會就遲到超過2小時，原本演唱會預計8點開始，她卻於晚間10點才站上舞台表演。外傳遲到原因是瑪丹娜在舞台下靜坐冥想，但主辦單位事後出面澄清，瑪丹娜早已在預備位置等待，但上場前工作人員才臨時發現有2塊LED板故障，經過緊急搶修確認正常，瑪丹娜才登台演出，並非無故遲到。