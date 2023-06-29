諾蘭大神自編自導《奧本海默》 只有IMAX能讓人進入他的內心世界
「諾蘭大神」克里斯多夫諾蘭自編自導《奧本海默》，是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩鉅片，本片將帶你體會「奧本海默」的經驗！諾蘭認為，只有IMAX能夠讓人完全進入他的內心世界，其他規格都做不到。觀眾將看到一個謎一般的男人是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅「它」。
記者黃雅琪/綜合報導
麥特戴蒙說：「我不覺得諾蘭會跟別人一樣，用同樣的方法拍攝一部電影，他算是發明了用IMAX規格拍攝電影，所以每次和他合作都是最先進的創新技術拍片。」執行製片湯瑪斯哈斯利普談到，諾蘭每拍一部新片，都會超越電影疆界和運用創新技術，這部電影的劇本中一個極其重要的元素，就是交叉呈現彩色和黑白畫面。
小勞勃道尼表示：「我坐在一輛帕卡德古董車後座，腿上放著IMAX攝影機，試著拍攝坐車的片段，我覺得自己又回到創新的電影學院，因為你知道當IMAX鏡頭這麼貼近你時，你真的會被嚇到。」
席尼墨菲飾演羅伯特奧本海默說：「克里斯專門為電影院和觀眾拍攝電影，IMAX是最棒和最具沉浸式的規格。」當畫面投射在一面巨大銀幕，當你看到電影的那一刻，就足以證明這是前所未見的超高畫質，而70釐米IMAX膠卷是有史以來最高規格的畫質，能讓你完全沉浸在故事當中，觀眾在IMAX影廳觀賞這部電影，就能夠完全體驗人類最重要的歷史時刻。《奧本海默》7月21日上映。