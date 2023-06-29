《FF16》上市首週賣破300萬片！實體銷量卻比前代銳減 關鍵曝光
《Final Fantasy XVI》自6月22日上市後一週，銷量已經賣破300萬片，不過對比該系列的前作銷量，卻仍顯得不夠強勁。對此，外媒也認為主因在於「PS5獨佔」半年的緣故。
記者潘毅/綜合報導
本次《Final Fantasy XVI》(FF16)推出後，PS5 版本將獨佔販售 6 個月，而遊戲內容斬獲許多玩家好評，《Metacritic》網站綜合各大電玩媒體後給出評分是 88 （滿分為100），媒體、玩家都買單，顯見這部系列本傳新作獲得了成功。
SQUARE ENIX指出，《FF16》在上市首週賣破300萬套，此數字包含實體、數位版。但對比過往前作本傳，表現卻不夠搶眼，因為前作15代就曾創下開賣首日賣出500萬套，最終累積銷量破1千萬的驚人成績單。
針對上述現象，外媒《The Gamer》也分析，首週FF16銷量不及前代恐怕是非戰之罪，因為 PS5 版本將獨佔販售 6 個月，而前代FF15則是發佈於PS4、Xbox One 生命週期的後期，擁有主機的玩家數量多，而目前PS5 普及程度仍遠不及 PS4，專家也認為，FF16的數位版銷量成績，有很大機會比前代還要好。
《FF16》的熱潮還在全球持續中，製作人「吉田直樹」也在昨日就抵達台灣，在今（29）日下午於台北三創生活園區Clapper Studio舉辦的「FINAL FANTASY XVI」玩家見面會現身。