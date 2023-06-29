特企／全新海洋冒險遊戲《潛水員戴夫》 正式於STEAM平台推出！
NEXON旗下的遊戲子公司MINTROCKET所推出的全新冒險遊戲「潛水員戴夫(DAVE THE DIVER)」，已在28日於STEAM平台上正式於全球推出了！「潛水員戴夫」是一款在神祕藍洞中的大海探險遊戲，玩家除了能夠享受到在海中採集食材的冒險要素外，更要利用捕獲的海鮮來營運壽司店，結合了冒險故事與經營發展題材，為玩家帶來更多不一樣的冒險體驗！
正式版本將完整包含了長達25小時以上的新故事及新地區，玩家也可透過把手來體驗更多不一樣的系統與迷你遊戲，其中新增了像是模擬經營要素的「菜園」、便利玩家的「魚類追蹤器」與「無人機」，新增的內容讓整體遊戲更加完整。「潛水員戴夫」遊戲總監黃載皓也表示，透過這些豐富的故事內容與系統的強化，希望玩家可以更完整的體驗到獨特的遊戲性與趣味所在！而NEXON也為了紀念遊戲的推出發行了Digital Extra擴充包，玩家將可得到包含了54首遊戲BGM的原聲帶，以及數位遊戲原畫集外，還有能夠在遊戲中裝飾船的四種造型。
「潛水員戴夫」在去年10月起，就已經先於STEAM平台上進行了搶先體驗活動，因獨特的遊戲性而受到全球玩家的好評，並在平台上取得97%比例的”壓倒性好評”評價，2D點陣圖素跟3D背景的完美結合，成功地展現海洋中的空間生動感為本遊戲的一大賣點。正式版的訂價將和體驗版同樣為350元新台幣，而在STEAM夏季優惠結束前能夠以九折的機會入手，和擴充包一起購買更能以八折的優惠價格收入遊戲庫中，玩家請把握機會一起潛入蔚藍海底！更多關於「潛水員戴夫」相關詳細內容敬請參考官方網頁跟Steam網頁。
「MINTROCKET」 官方網站