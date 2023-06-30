名家論壇》黃創夏／非綠大擂台？註定將是刀光劍影

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朱立倫和侯友宜「不退」，那些正在第一線艱困努力的區域立委恐怕各個會被「打死」，於是柯文哲得到太多天上掉下來的禮物，聲勢一飛衝天，而郭台銘和期待他可能可以帶來改變的選民，也開始認真思考是否該支持郭台銘獨立參選。
對許多中間選民和政黨色彩比較淡的人士而言，在「非綠」這一版圖當中，郭台銘當然有很多很多的缺點和不足，但是態度上，郭台銘反而是認真地提出國家未來大政方針的唯一一位。
雖然以台灣的選舉傳統慣例，獨立參選光連署就是一個極度困難的挑戰，但是當侯友宜已經命懸一線、即找人參吊命，找出金溥聰操盤，那些地方上的「頭人」已經很可能成為郭台銘辦連署的極大助力，設連署站和動員鄉親，機率也極度攀升！
可以這樣說，當侯友宜找了金溥聰「金小刀」，已經協助那些地方頭人的「西瓜刀」被迫倒向郭台銘，再加上醫生出身的柯文哲正手持「手術刀」在國民黨版塊當中挖啊挖啊挖，已經沒有「非綠大聯盟」，只剩充滿刀光劍影的「非綠大擂台」！
此情此景，更是像極了1949那一年，國民黨在大陸自己搞到幾乎亡國那一幕。
突然，歷史時空彷彿回到1949年4月：國民黨在中國大陸全面潰退，幾乎亡國的那一幕。
國共內戰「三大戰役」後，毛澤東準備「渡江之戰」重兵集結長江北岸，蔣介石宣稱是「最後一戰」誓死保衛南京「打死不退」，搬出所有的壓箱寶，宿將老帥還有心腹將領全面集結，有李宗仁、白崇禧這些抗日戰爭的實戰指揮官，也有湯恩伯的心腹中的心腹，然後顧祝同、何應欽、桂永清‧‧‧都被搬出來已號召團結。
搬出太廟所有神主牌的場面，挺嚇人的，百萬雄師看起來頗有扭轉戰局的可能性，連毛澤東背後的史達林都被唬住了，勸毛澤東不可渡江，一方面是對戰局沒有把握，另一方面史達林也是盤算中國如果隔長江被變成「兩個中國」，蘇聯南邊就不會有太大的戰略競爭威脅，他可以永遠遙控毛澤東。
然而毛澤東認為「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，下令渡江，結果國民黨的「最後一戰」黃金陣容只是銀頭蠟樣槍，中看不中用，一戰即潰，之後才短短數個月國民黨的長江以南半壁江山土崩瓦解，國民黨倉皇轉進台灣，只能「乃眷西顧，日邁月征」，再也回不去了。
此情景正如侯友宜的「723保位戰」的畫面，他解決不了自身的空虛無料本質、也改變不了「泛藍」以及「非綠」的主要群眾對他的不屑、甚至連「國民黨」都有超過「三分之一」對他不信任。
侯友宜也只能從太廟中搬神主牌、走訪那些年輕人都可能叫不出名字的國民黨七老八十的元老，然後搬出馬英九時代的「戰神」金溥聰！
姑且不論「溥聰老矣，尚能飯否？」
金刀出，至少有和蔣介石那場「最後一戰」搬出「台兒莊」老將白崇禧的效果，「打死不退」的宣示效果確實有達到，「換侯」疑慮，或可稍解。
然而金溥聰過去號稱「只輔選馬英九」，事實上更可能是「只能輔選馬英九」！
畢竟他和馬英九數十年交情，彼此了解和信賴，「金馬指揮部」默契絕佳且渾然一體。可是侯友宜和金溥聰有如此的交情和信賴關係嗎？何況金溥聰戰法的核心是「貼近真實」，他深知所有的手法和文宣技巧都不是關鍵，「候選人的本質」才是重中之重！
以侯友宜這段時間的表現，很多人都已經發現他「體虛不受補」，已經命懸一線，人參真的能夠吊命？
更何況，這場選舉國民黨已經搞得像是「平反馬英九之戰」，補習國政只會去找蘇起一脈、操盤選舉請出金小刀來當雕刻刀、還有從舊貨市場裡找出滿是灰塵的「服貿」。
已經讓許多人覺得還不如「候下、馬上」，7月23日國民黨全代會，乾脆徵召馬英九再戰2024吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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