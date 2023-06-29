南北水情兩樣情！中部以北3水庫滿庫　曾文展開10%保衛戰

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據水利署資料顯示，中部以北水庫蓄水率皆在7成以上，其中，永和、石門水庫突破9成，寶山、寶二水庫則持續在滿水位。
南部地區除了曾文水庫之外，其餘蓄水率皆在4至7成以上。王藝峰指出，這一波的降雨讓高屏溪的水位升高，目前高屏溪攔河堰的水已足夠供應高雄地區的用水需求，且可部分回送台南。
他表示，水利署於高屏溪支流甲仙攔河堰加緊取水，讓南化水庫的水位蓄盛，目前主要供應台南地區用水的南化水庫蓄水率突破6成。
不過，遺憾的是，這幾波降雨對台南烏山頭及曾文水庫助益較有限，再加上二期稻作嘉南灌區1、2區已開始灌溉，用水量稍微增加，使得曾文水庫現在面臨10％保衛戰，「值得關心，但無須憂心」，接下來持續期盼雷陣雨、颱風、西南氣流挹注，改善現狀。
王藝峰說明，目前二期稻作嘉南灌區1、2區已開始灌溉，其他區大約會在7月中下旬視水情再來決定供灌時程。他表示，台灣已經進入豐水期，往年豐水期較少發生嚴重的旱象，水利署將持續審慎以對，現在旱災應變中心已撤除開設，但經濟部的旱災小組仍在運作中。
6月12日起水情燈號僅嘉義、台南為減壓供水黃燈，高雄為水情提醒綠燈，其餘地區燈號皆呈正常。
此外，現在時值芒果開花期，經濟部水利署南區水資源局指出，農民向台南市府反映憂心缺水影響收成，為解決山區灌溉問題，南水局時調派水車自虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水到楠西、玉井、南化、左鎮、東山及大內等地區，協助農民灌溉。
依台南市政府資料顯示，自4月12日起至6月12日止共設置43個供水點、出動水車965車次，提供約2萬2000立方公尺果樹用水，因載水協助灌溉成效卓越，今年台南地區芒果產量計約8萬9000公噸，創下歷年新高，穩定收成。
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