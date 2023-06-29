布林肯受訪時稱美將繼續做「中方不喜歡的事」 中國外交部表不滿
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月中結束出訪中國的行程，美中關係看似有所回溫，不過布林肯在接受媒體訪問時指出，美中存在分歧不是秘密，美國會繼續捍衛自己的利益和價值觀，「做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」。對此，中國外交部表達不滿，認為互相尊重是國際關係的基本原則，呼籲美方停止發表不負責任的言論。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部今（29）日舉行例行記者會，發言人毛寧被問到布林肯所說美國會繼續「做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」時回應，對布林肯言論感到不滿，毛寧批評美國出於錯誤認知，奉行錯誤的對中政策，進行圍堵、遏止、打壓，無端對中國進行抹黑，肆意干涉中國內政。
毛寧強調，美方說的話、做的事違背國際關係基本準則，「中方理所當然堅決反對」。毛寧表示，相互尊重是國際間打交道的基本原則，也是中美相處的正確之道，呼籲美方停止發表不負責任的言論，用行動兌現所做的承諾。
另外對於美國國會代表團訪台，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）稱不意味美國對台政策改變，毛寧則表示，中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的往來，呼籲美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。