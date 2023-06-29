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42 歲的小華非先天性言語功能障礙患者，但在說話上卻日漸感到困擾，經常有氣無力、說話消音，就醫檢查才發現左側聲帶麻痺，但注射玻尿酸仍無法改善，後來改採可調式甲狀軟骨成形術及語言治療輔助，恢復情況良好。
造成嗓音障礙的原因
收治個案的馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科系喉科主任謝麗君表示，造成嗓音障礙的原因除了聲帶水腫，或聲帶長繭外，單側聲帶麻痺也十分常見，此外，有高達 2 到 3 成發生原因不明。
嗓音障礙常見的症狀有聲音沙啞、因聲帶無法完全閉合，因而出現講話氣息音、發聲費力、音量減小，嚴重時還會伴隨吞嚥困難及嗆食。一般而言，在採取保守的嗓音及行為治療，可能在 3 至 12 個月內自然恢復，解決失聲問題。
謝麗君指出，但如果是受到腦、肺、食道、甲狀腺等腫瘤壓迫聲帶使神經受損時，或接受甲狀腺、心臟、頸椎等手術後造成單側迷走神經或喉返神經受損時，則會讓肌肉喪失收縮能力，造成聲帶無法運動，出現聲門閉鎖不全。
嗓音障礙常見治療方法
針對長久性發聲功能受影響或因工作無法配合長達 1 年的等待期，可選擇「聲帶注射手術」，採取注射玻尿酸或自體脂肪等填補聲帶麻痺造成的空隙。因注射物質會被人體吸收，持久度因人而異，一般而言，可維持半年至 1 年左右。
另外，無法接受效果短暫且需反覆注射手術的永久性單側聲帶麻痺者，可以選擇持久度與穩定度較佳的「甲狀軟骨成形術」，謝麗君說明，不過此術式複雜度高，需仰賴醫師高端的技術與豐富的經驗。
什麼是可調式甲狀軟骨成形術
謝麗君強調，最新的「可調式甲狀軟骨成形術」，有別於過往需在植入前由醫師仔細雕琢適合大小，且植入後無法調整，可能發生「失之毫釐，差以千里」的遺憾。
可調式甲狀軟骨成形術的手術時間約 2 小時，只在頸部留有 4 至 5 公分傷口，醫師於手術中即可讓病人嘗試說話，並對發出的聲音立即進行反饋調整，手術當天聲音就能有明顯的改善。術後聲帶消腫後，若對聲音不滿意，還可以於門診進行微調到最佳「美聲」，且不需特別復健、練習及保養，恢復正常生活。
目前馬偕紀念醫院率先參加「可調式新式咽喉植入物」臨床試驗，目前此新式可調整植入物已通過食藥署審查取得醫材證，為單側聲帶麻痺患者的重獲新聲帶來一大福音。
她提醒，若出現氣音、聲音沙啞、失聲或喝水容易嗆到等情形要盡早就醫，若診斷為單側聲帶麻痺，應積極找原因，配合醫師、語言治療師的治療，患者應避免聲帶乾燥，多喝水，減少長時間說話，減少胃食道逆流或是刺激性飲食。
謝麗君呼籲，如果是 18 歲以下孩童聲帶會隨著生長而發育，有聲帶麻痺困擾時，不建議採用植入物的方式，而改以神經接合術治療為主。
諮詢專家：馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科系喉科主任 謝麗君
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 講話無力、音量消風……嗓音障礙怎麼辦？醫提新方案讓你重獲美「聲」