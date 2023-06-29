金曲34／洪佩瑜看好她奪歌后！談性騷擾議題　曝實用保護自我方法

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洪佩瑜先前就提到，8項入圍中最想拿到「最佳新人獎」，至今這個想法依舊沒有改變，談到誰是勁敵，她沒有給出答案，她認為評審選擇的人很不一樣，能跟這些優秀的音樂人一起入圍，已經覺得很驕傲了。
至於歌后部分，洪佩瑜最看好徐佳瑩，「我從以前就是聽她的歌，一路感受到她創作的改變。」還透露，公布入圍時，徐佳瑩是第一時間恭喜她的人，洪佩瑜認為自己入圍這麼多獎項，已經很榮幸了。
近期演藝圈「me too」議題延燒，洪佩瑜分享到自己沒有碰過類似的事情，但身邊的人有，本身學跳舞的她，在練習過程多少會與人有肢體接觸，她提到，從以前老師就會告訴他們，如果被碰觸到覺得不舒服，就要說出口，「這是一個保護機制，當下就清楚表達完，不講的話，那個（疙瘩）會一直留在心裡，尤其是跳舞，碰到的機率很多，越快處理，越冷靜去解釋，彼此達到共識，就是最舒服的狀態。」
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