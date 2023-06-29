特企／DTA啟動台灣「nDX新聞獎助計畫」　開放第一梯次申請

「nDX 新聞獎助計畫」經費來自Google資助的「台灣新聞數位共榮基金」，目的在協助台灣新聞組織推動數位轉型與產業創新，與 DTA 的工作不謀而合。對於Google願意挹注資金支持台灣新聞產業數位轉型，陳正然表達肯定，也強調DTA後續將會邀集多元利害關係人一起集思廣益，來推動相關工作。
DTA 副理事長、同時擔任基金諮詢委員會召集人的詹婷怡則指出，台灣的數位基礎建設，如無線寬頻接取良好完整，未來產業都必須在此基礎上結合數位科技，加速轉型 的腳步，以提升產業競爭力。透過「nDX新聞獎助計畫」，台灣新聞媒體正可善用此種子資源，展開轉型與創新之旅。
「nDX 新聞獎助計畫」的獎助宗旨為，協助台灣的新聞組織創造具經濟價值與潛力之創新應用或轉型專案，或有助台灣新聞產業、新聞生態發展之數位或創新應用專案。 獎助計畫提供三大類型獎助：基本專案（獎助經費上限為新台幣150萬元）、標準專案（獎助經費為新台幣150萬元以上至500萬元）、影響力專案（獎助經費為新台幣 500 萬元以上至 1000 萬元）。申請者基本資格為在台依法設立的法人組織，包括營利與非營利組織、學術機構等。
有意申請獎助的新聞組織，可於即日起至7月15日期間透過nDX新聞獎助計畫網站先提交申請意向書 (Expressions of Intention, EOI)，以便計畫管理團隊提供相關協助。申請者送出意向書後，即可開始撰寫專案計畫書，並備妥相關申請文件後，於2023年7月31日至8月13日的正式收件期間，透過 nDX 計畫網站完成申請程序。包括線上填寫申請者基本資料，並且上傳專案計畫書、組織設立登記證明文件、可證明目前為正常營運之財務文件或切結書、申請內容無侵犯他人權利之智財聲明書等應備文件。DTA 將邀請具新聞、數位科技、經營管理專業之獨立評選委員，根據對台灣新聞生態系之影響 (Impact on Taiwan’s news ecosystem) 、創新性 (Innovation) 、多元包容性(Diversity & Inclusion) 、分享性 (Inspiration) 、可行性 (Feasibility) 及預算合理性 (Reasonable Budget) 等評選重點，評選出最具商業潛力與意義的獲獎助專案，給予獎助。有關「nDX 新聞獎助計畫」的更多資訊，請參見計畫網站。
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