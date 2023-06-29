猴痘疫情處高原期！疫苗接種對象確定擴大　放寬3接種條件預計7月實施

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猴痘疫苗放寬3條件 共6族群可接種疫苗因應本土猴痘疫情，疾管署於6月28日上午召開ACIP會議，會中專家依現階段國內猴痘疫情監測、疫調資料，以及各類高風險族群（如：曾罹患性病者）之確診率等資訊評估，並參酌英、美等國Mpox疫情防治經驗，建議擴大疫苗對象。
原先猴痘疫苗暴露前預防（PrEP）接種對象中「近6個月內曾有高風險性行為者」之條件，將調整放寬為「近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。調整後疫苗接種對象包含以下6族群：
- 正痘病毒屬之實驗室操作人員（不限於病毒培養）
- 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗
- 近1年有風險性行為者（如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等）
- 過去曾罹患性病者
- 性接觸對象為近1年有風險性行為（如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等）或過去曾罹患性病者
- 照顧猴痘確診個案之醫療照護與清消人員，協助疑似猴痘個案檢體採檢或執行猴痘疫苗接種作業人員
確切實施日期另行公佈 預計7月初實施猴痘疫苗接種對象確定擴大，不過疾管署表示，調整後接種對象確切實施日期將另行公布，視各縣市政府衛生局與Mpox合作醫療院所作業準備時間，預計於7月初正式實施。
而疾管署也再次呼籲，目前接種猴痘疫苗已無需先行意願登記，符合接種條件者可直接至合作醫療院進行預約（https://gov.tw/CFp），尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險者，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種。
此外，疾管署也提醒，第1劑疫苗接種滿4週符合第2劑接種條件，但尚未完成第2劑接種之民眾，應儘速完成第2劑接種，以達9成保護力，而接種疫苗後，約需14天才會產生抗體，僅接種1劑疫苗保護力較低，因此在接種後14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58365
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