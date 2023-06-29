加速減碳！碳權交易所進駐高雄軟體園區 估3年創24個就業機會
台灣碳權交易所將進駐高雄軟體園區，經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳今（29）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，交易所成立實收資本額為10億，第一年投資營運金達6000萬，預計3年內將創24個就業機會。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部加工出口區管理處近期提報投資審查小組核准通過3家企業進駐，其中包括台灣碳權交易所股份有限公司、晨欣國際有限公司等2家公司進駐高雄軟體園區，瑱儒實業股份有限公司進駐台中軟體園區，以上3件投資案投資金額逾新台幣1億元，預計創造近40個工作機會。
經濟部表示，台灣碳權交易所由行政院國家發展基金及台灣證券交易所等公私部門共同成立，劉繼傳指出，交易所實收資本額為10億，第一年投資營運金達6000萬，預計3年內將創24個就業機會。
透過碳定價激勵企業及政府減少溫室氣體排放，並藉由碳權交易所帶來的經濟效果，創造減碳誘因，以鼓勵低碳科技創新。
台灣碳權交易所公司主要營運項目包括國內碳權交易、國外碳權買賣及碳諮詢，未來將瞭解在地企業實際需求，與地方政府合作推動淨零排放環境教育，辦理碳諮詢與教育宣導，提供國外碳權支援及諮詢服務，以協助企業因應供應鏈減碳及碳中和的國際趨勢。