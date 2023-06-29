5000大企業營收創新高！鴻海連18年居首　台積電蟬聯19年獲利王

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從獲利能力來看，2022年5000大企業稅後純益總額為4兆3611億元，雖較2021年的5兆5,587億元衰退21.54%，仍是歷史次高。若從2022年稅後純益的前10大企業來看，隨AI、車用電子、物聯網等智慧終端解決方案的複合成長率拉升，台灣半導體業上中下游龍頭企業不僅排名明顯提升，台積電、聯發科技、聯電電子、日月光投控分別在45.13%、35.57%、41.51%、97.96%的純益率帶動下，共同進入最會賺錢企業前10名，依序居於第1、5、7、9名。
不僅如此，台積電獲利規模年成長70.4％，以稅後純益1兆165億元連續19年勇奪「獲利王」，而其他獲利前10大企業，則包括長榮海運、陽明海運、鴻海、萬海航運、富邦人壽、富邦金控。
隨各國疫情趨緩，航運需求持續反彈至2022年上半年，具體反映在經營績效前10大企業名單，航運三雄連續兩年進入經營績效前10名。其他7家名列經營績效前10大企業則包括台新創業投資、晶圓代工的台積電、不斷電系統UPS的旭隼科技、伺服器管理晶片的信驊科技、專精高科技廠房工程的巨漢系統科技、電源供應器的明緯企業與電子連接器的嘉澤端子。
中華徵信所指出，雖然5000大企業稅後純益總額僅為4兆3611億元，較2021年大幅衰退21.54％，仍是歷史次高，若不是受到台電和中油兩大能源公司大虧的拖累，稅後純益總額其實可上看4兆7751億元，以台灣產業在全球供應鏈的整合能力及建立的客戶高黏著度的優勢，挺過全球產業的庫存調整期後，5000大企業仍將蓄勢待發。
不過，中華徵信所也提到，面對淺碟經濟的特質以及地緣經濟的轉變，台灣產業需要進行5個「固本」布局，以保有既有優勢並持續擴展，包括一、應做好兩個3/7布局配置，7成產能可以規劃設在海外，但是3成關建產能必須保留在台灣，研發能量最多3成放在海外，7成研發能量須留在台灣；二、佈局供應鏈的深度；三、朝向多元化的頂尖科技布局；四、有序降低中國生產基地的布局；五、集中資源，聯手產官學投入未來科技的先期研發布局。