特企／富邦人壽「2小時快速發單」　3步驟助保戶投保全險種

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽積極運用數位科技精進保險服務，強化客戶的服務體驗，打造差異化優質服務，以行動化保險服務展開低碳行動，除了透過保單無紙化、作業數位化，更以身作則帶動低碳生活金融，鼓勵客戶減少紙本投保習慣，在生活中一同參與減碳行動，共同攜手為環境永續努力。
投保再進化 三步驟完成投保流程 二小時快速發單
富邦人壽近日已獲金管會核准正式開辦「線上簽署行動投保同意書」，此外為增進消費者投保便利性，另領先業界提供「2小時快速發單」服務，業務員協助保戶透過富邦人壽的行動投保平台投保所有險種，只要簡單三步驟，即時核保快速生效。一、客戶只要完成MID身分認證及身分證驗證，使用線上簽署行動投保同意書及其他要保文件；二、使用線上繳費支付，如網路信用卡、LINE Pay、Apple Pay、網路轉帳、一卡通Money等管道完成繳費；三、選擇電子保單寄送方式。經系統自動核保完成，客戶便可於承保後2小時內收到電子保單，全程自動化將保障快速送到客戶手中，讓客戶體驗更有感。
「沒想到居然這麼方便，以後我一定繼續推薦客戶使用！」第一位使用富邦人壽快速發單服務的沈姓業務員表示，投保過程全程無紙化，無須將紙本行動投保同意書繳回公司，減少舟車勞頓，且其保戶在投保後的第一個工作日就收到電子保單，保障來得更加即時與暖心。
推動數位行動化服務 落實數據減碳
過往傳統投保作業需準備許多紙本文件，難免會發生因填寫內容缺漏、文件版本填錯等情形，富邦人壽行動投保平台搭配推出線上簽署行動投保同意書，可再減少因紙本作業造成疏漏的問題，減少資源浪費。過去每完成一份保單平均至少需要八張白紙，現在每年可省下近260萬張用紙、一年減少碳排超過46,000公斤，以每棵樹一年可吸收約12公斤二氧化碳計算，相當於種下3800棵樹木的碳吸收量。我們不斷優化銷售商品與服務作業流程的同時，持續以實際行動營造低碳健康環境，創造綠色價值服務，滿足客戶保障需求。
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