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特企／富邦人壽「2小時快速發單」　3步驟助保戶投保全險種

▲富邦人壽首創「快速發單」服務，線上核保通過後2小時內快速發單。（圖/品牌提供）
▲富邦人壽首創「快速發單」服務，線上核保通過後2小時內快速發單。（圖/品牌提供）

本報訊

為提供保戶更便利的服務，富邦人壽首創「快速發單」服務，線上核保通過後2小時內快速發單，自即日起客戶只要進行身分認證使用線上簽署行動投保同意書及完成繳費，並選擇電子保單，從申請到發單全程線上完成。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽積極運用數位科技精進保險服務，強化客戶的服務體驗，打造差異化優質服務，以行動化保險服務展開低碳行動，除了透過保單無紙化、作業數位化，更以身作則帶動低碳生活金融，鼓勵客戶減少紙本投保習慣，在生活中一同參與減碳行動，共同攜手為環境永續努力。

投保再進化　三步驟完成投保流程　二小時快速發單

富邦人壽近日已獲金管會核准正式開辦「線上簽署行動投保同意書」，此外為增進消費者投保便利性，另領先業界提供「2小時快速發單」服務，業務員協助保戶透過富邦人壽的行動投保平台投保所有險種，只要簡單三步驟，即時核保快速生效。一、客戶只要完成MID身分認證及身分證驗證，使用線上簽署行動投保同意書及其他要保文件；二、使用線上繳費支付，如網路信用卡、LINE Pay、Apple Pay、網路轉帳、一卡通Money等管道完成繳費；三、選擇電子保單寄送方式。經系統自動核保完成，客戶便可於承保後2小時內收到電子保單，全程自動化將保障快速送到客戶手中，讓客戶體驗更有感。

「沒想到居然這麼方便，以後我一定繼續推薦客戶使用！」第一位使用富邦人壽快速發單服務的沈姓業務員表示，投保過程全程無紙化，無須將紙本行動投保同意書繳回公司，減少舟車勞頓，且其保戶在投保後的第一個工作日就收到電子保單，保障來得更加即時與暖心。

推動數位行動化服務　落實數據減碳

過往傳統投保作業需準備許多紙本文件，難免會發生因填寫內容缺漏、文件版本填錯等情形，富邦人壽行動投保平台搭配推出線上簽署行動投保同意書，可再減少因紙本作業造成疏漏的問題，減少資源浪費。過去每完成一份保單平均至少需要八張白紙，現在每年可省下近260萬張用紙、一年減少碳排超過46,000公斤，以每棵樹一年可吸收約12公斤二氧化碳計算，相當於種下3800棵樹木的碳吸收量。我們不斷優化銷售商品與服務作業流程的同時，持續以實際行動營造低碳健康環境，創造綠色價值服務，滿足客戶保障需求。

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