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剛開始打新冠疫苗時，就在爭論打 AZ 疫苗恐有血栓副作用，其實光是確診新冠肺炎急性期也可能產生血栓，一但血栓在腿部發生「靜脈栓塞」之後，可能漂移進入心臟和肺臟發生「肺栓塞」。
中國醫藥大學附設醫院心臟血管系周邊血管科徐中和主任坦言：「從這 2-3 年觀察針對感染 COVID-19 的隔離病房，患者出現腳部深層靜脈血栓、肺栓篩等，患者人數至少上升 3 成。」
疫後血栓造成身體健康問題仍值得重視，事實上根據美國醫界研究報告顯示，急性肺栓塞為心肌梗塞、腦中風之後，排名第三高的心血管疾病死因，且麻煩的是肺栓篩症狀非典型，約三成肺栓塞患者因為沒有被即時診斷、或未經治療就死亡。
肺栓塞難發現！病程進展恐死亡率超過50%
「急性肺栓塞」是指血塊將輸血血液到肺部的血管塞住，肺動脈遭到血塊堵塞後，血液很難從心臟順利的打入肺臟，會造成全身血壓下降、缺氧的現象。
這時患者常見的症狀為容易喘、胸悶、胸痛、低血氧、頭昏、昏倒、心悸、腳或腿腫脹疼痛、咳嗽甚至咳出血等情形，徐中和說：「有些患者單純以喘來表現，確實跟其他疾病不好做鑑別診斷，即使照 X 光可能看起來像正常、心電圖也只看得出來心跳變快，確實會可能因此延遲診斷。」
但偏偏「急性肺栓塞」是動態病程，一旦進展到中重度併發循環系統休克，死亡率超過 50％，這時送到急救也不好搶救，徐中和解說：「肺栓塞跟一般疾病急救也不太一樣，因為肺部被血管塞住，即使進行心臟按摩因為血管堵住血液打不出去，往往需要葉克膜治療。」
肺栓塞新治療方式！解決副作用出血問題
進行肺栓塞治療時，需要考量患者阻塞的嚴重程度與範圍，如果出現少量小血塊可透過藥物治療，避免其他血栓進入肺部，由於肺栓塞不容易在第一時間診斷就能找出問題，如果病程已經很嚴重者、出現心跳快、氧氣濃度不夠、血壓低、血氧低、心肌酵素高需快速投入精準診斷和正確治療。
常見治療的方法包括：
- 抗凝血治療
- 血栓溶解治療
- 心導管介入治療之血栓抽吸手術
- 導管置入之局部血栓溶解術
- 外科手術
而有些病人就有出血問題，沒辦法用靜脈注射給藥，可能就會採取外科手術，傳統開大刀全身麻醉開胸取血栓但相對死亡率很高，常常在不得已也會這樣進行。
好在醫療進步之下，新一代的治療，是以微創導管進行抽吸血栓，病人只有進行局部麻醉，依靠醫療科技透過導管吸出體積較大的血塊，血栓清除率都在 9 成以上，傳統方式約能溶掉 5 成血栓，新治療下施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的 5 分之 1，大幅改善病人預後、降低併發症的發生率，同時也縮短了病人住院天數。
|肺栓塞手術
|適合對象
|副作用
|健保
|靜脈注射強效溶栓藥
|無使用強效溶栓藥禁忌症的患者
|高出血風險
|有給付
|外科手術取栓
|無法使用強效溶栓藥患者
|高死亡率
|有給付
|超微創導管抽吸溶栓
|中重度肺栓塞
|出血風險降低
|未給付
此外，徐中和補充說道：「會以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓，這樣治療下有比較好的效果。」目前中醫大附醫已經有使用超過 750 次的超音波震碎血栓導管治療經驗，與 50 次的「超微創導管抽吸血栓」臨床治療經驗。
體質易產生血栓需要長期藥物治療
別以為肺栓塞都是出現在年長者身上，包括長期臥床、長期使用女性荷爾蒙、肥胖、抽煙、罹癌、心肺或是腎臟疾病等人，包括有冠心病、風濕免疫疾病、凝血蛋白異常、基因都屬於肺栓篩的高風險族群，徐中和近期收治的個案也都是僅 50 多歲的中壯年族群，及早治療下預後狀況良好。
徐中和最後呼籲：「肺栓塞沒有黃金救治時間，但越早發現越早治療越好，動態的血栓在還沒接受藥物有 3-5 成機會血栓一直往上跑到肺臟及心臟，若最後發現是體質容易出現栓塞的患者，就會需要長期藥物治療避免復發。」
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院心臟血管系周邊血管科徐中和主任
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠讓血栓患者增加3-4成！「肺栓塞」竟比心肌梗塞死亡率高