端午剛過 月餅市場已啟動攻勢 中秋送禮趁早訂享早鳥優惠
端午節剛過，各大飯店業已趁勢推出中秋月餅，要搶攻中秋送禮市場。台南台糖長榮酒店於今(29)日舉辦「2023中秋紛饗茗品薈友」的茶會活動，除滿足商務送禮需求外，另也提供給廣大民眾和企業可選購應景中秋禮品。茶會以茶道搭配琵琶彈奏，悠揚樂曲表達中秋思親幽情。
記者林怡孜/台南報導
台南台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，今年推出的「金采情緣禮盒」中秋月餅禮盒從2月就開始策畫，外觀採原木純粹和原創基調美感，內包裝則以光采皎月衍伸，似金色陽光擁抱一輪明月，美感溫暖靜謐純淨。「金采情緣禮盒」結合台式酥皮與經典廣式月餅，6款口味有「南瓜乳酪拔絲」，將南瓜烘烤至軟糯且焦糖化，再與優質乳酪混合，有如南瓜濃湯般香醇不膩口。新款「咖哩綠豆椪」，原味綠豆餡含咖哩香氣，甜香微辣。去年受好評的鳳梨無花果口味此次則加入金棗丁改良為「鳯梨金棗無花果」，酸甜度升級。同屬新款的「焙茶蓮蓉蛋黃」以清爽焙茶香醇搭配蓮蓉和鹹蛋黃，口感細緻綿密。還有「棗泥核桃」及經典人氣款「晶沙酥」，更是每年中秋禮盒常駐口味。「金采情緣禮盒」即日起開放預訂，7月31日前訂購付款可享早鳥優惠。
台南遠東香格里拉飯店也啟動了第一波月餅攻勢，推出以在地食材、茶及法式甜點特色的「靚月」經典禮盒，外盒採寓意富貴吉祥芙蓉花，以新藝術風格設計，勾勒出花紋線條，將其日至夜色彩變化特色，由粉白、淺紅至深紅，運用波普風 艷麗炫目的色彩表現，優雅時髦，月餅食用後，可再利用作為收納飾品盒，送禮自用兩相宜。
「靚月」經典禮盒內含4款月餅，餅皮使用日本桃山的和菓子製法，以香醇白豆沙取代麵粉，口感清爽不膩，搭配特色獨具的內餡，「炭焙地瓜白玉」融入台農57號黃金地瓜搭配Q彈麻糬，香醇軟綿、「焙茶堅果」以台灣綠茶為底，入口後茶香四溢、「酒香紅茶蔓越莓」以萊姆酒浸漬蔓越莓搭佐紅茶製成內餡，酸甜度恰到好處，還有以法式經典甜點為靈感的「老奶奶檸檬」等口味。即日起開放預購，大宗訂購享亦提供客製化企業商標印製服務，是佳節致贈親友或商業夥伴表達祝福不可或缺的佳節獻禮。第二波限量款「花月」豪華廣式月餅禮盒與老少咸宜的「皓月」奶黃禮盒，將於6月下旬上市。