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籃球跳投突現「尾椎痛」！　復健、吃藥都沒用？

籃球跳投突現「尾椎痛」！　復健、吃藥都沒用？
籃球跳投突現「尾椎痛」！　復健、吃藥都沒用？

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】38歲上班族林先生，平常下班習慣招集三五好友打籃球，半年多前某次跳投籃在落地時沒拿捏好，右臀忽然一陣劇痛，從此開啟他飽受折磨的求醫過程。

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「梨狀肌症候群」藥物及復健治療　症狀時好時壞

起初前往中醫就診，針灸治療可稍緩解疼痛，但是無法痊癒，轉而求助診所復健科、骨科，告知的病症都是「梨狀肌症候群」，藥物治療及一般復健治療數個月後，症狀仍反反覆覆，工作中如果有搬重物，症狀就會加劇。

後經友人介紹，改由物理治療所接受整復，肌肉伸展及肌力強化，症狀亦是反覆發生，時好時壞，但每天早上幾乎都是起床時最痛，需要在床上活動一段時間後再起身，始可減緩疼痛，因治療所花費頗高，因此轉至臺北市立聯合醫院中興院區復健科，想進一步執行確認及治療。

找出真正禍因　「腰椎間盤突出症」併神經根壓迫

臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，現今資訊發達，又常有醫療專業者在網路上分享梨狀肌症候群，患者為臀部疼痛又全無下背痛症狀，且剛巧是激烈運動時受傷，因此易導致診斷為梨狀肌症候群。

不論症狀，患者仍需經醫師詳細檢查診斷才能確診，上述患者也是藉由理學檢查才發現，梨狀肌伸展測試僅主訴輕微疼痛，按壓時並沒有壓痛點，林先生在身體前彎時會出現右臀疼痛，但沒有任何腰酸背痛等下背痛症狀，腰椎X光檢查顯示第五腰椎及第一薦椎之間隙較狹窄，綜合症狀及現有檢查判斷，診斷為「腰椎間盤突出症」併神經根壓迫。

復健治療與核心肌群強化　逐漸改善好轉

經復健治療症狀逐漸緩解，但晨起時右臀疼痛仍存在，一個月後安排磁振造影(MRI)檢查，確認為腰椎間盤凸出症，且並無梨狀肌發炎腫脹之狀態，門診亦教導核心肌群強化運動，症狀持續改善中。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58293

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