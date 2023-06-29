高鐵生活圈、產業效應助攻 冠傑霞海重劃區推健康宅搶首購族
高雄有一百多個重劃區，其中「霞海重劃區」距離榮總商圈僅約1.1公里，距左營高鐵約1.7公里，擁有高鐵、捷運、火車站三鐵共構優勢，而且鄰近省道台1線、國道1號與國道10號高速公路，具備生活機能、交通便利性等多項優勢。冠傑建設看好霞海重劃區的未來發展性，推出「高鐵新特區」，主攻首購族。
記者陳美嘉／高雄報導
冠傑建設事長徐國振表示，霞海重劃區緊鄰左營高鐵，幾乎是高雄最近市區的重劃區，既有三鐵優勢，又有多項科技大廠設廠，台積電先進製程設廠、仁武產業園區、橋頭科技園區等，而且臨高楠壘球場還有其他劃區少有的大型休閒場所「九番埤濕地公園」，讓霞海這個面積不大的重劃區，備受關注，同時帶動周邊房市利多。
深耕高雄的冠傑建設於霞海重劃區推出「高鐵新特區」，以灰白作為主建築外觀色調，打造清爽典雅的魅力建築，將高效動線與自然美學融入在每個細節中，衛浴開窗、雙陽台設計，採光佳、通風良好。建材設備部份，提供全棟天然瓦斯，櫻花廚具半隱藏式排油煙機，best嵌入式除氯洗碗機；精品衛浴電腦免治馬桶，搭配INAX面盆、龍頭、V&B單槍淋浴龍頭滑桿蓮蓬頭組，組合成最舒適的衛浴體驗；而且導入全戶式淨軟水科技，還有力霸鋁門窗結合防霾紗窗等，強調智能革新與安心防疫，營造令人安心的健康宅。
立永國際總經理朱建雄指出，「高鐵新特區」具備區位優勢與未來發展潛力，其所在的霞海重劃區與鄰近的左營高鐵特區，房價有著巨幅的落差，可趁此階段入手。