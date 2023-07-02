7月夯台劇／魯蛇辯護人李銘順追正義 見鬼里長林哲熹辦懸案
7月新劇大盤點！《NOWnews今日新聞》帶觀眾搶先預習3部熱門台劇，包括李銘順主演的律政影集《八尺門的辯護人》，小清新校園BL戀《免疫屏蔽》，以及林哲熹、鄭人碩主演的靈異喜劇《地獄里長》，通通在7月與觀眾見面。
記者羅凌筠/綜合報導
改編自同名小說的《八尺門的辯護人》，描述一樁外籍漁工凶殺案，意外牽扯出官商勾結的社會議題與人性糾葛，由具有法學背景的小說作者唐福睿親自導演，李銘順、潘儀君、黃健瑋、范逸臣同台飆戲，7月2日起每周日晚間9點，於中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻首播，7月16日起每周日晚間8到10點，八大戲劇台連播兩集。
青春校園BL劇《免疫屏蔽》，由高顏值男主角楊懿軒、洪暐哲搭檔演出，劇情講述在宮廟長大卻怕鬼的顧步夏（洪暐哲飾），在校園遇見學霸轉學生江馳（楊懿軒飾），從起初兩人不對盤，到顧步夏發現江馳是他怕鬼的解藥，最終兩人產生曖昧情愫。《免疫屏蔽》7月7日起每周五晚間8點起在台灣Vidol影音播出，也可以在GagaOOLala及VIKI平台收看。
《地獄里長》故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，破解各類離奇懸案。7月8日起公視每周六晚間9點首播，每周更新2集；7月14日起三立都會台每周五晚間10點首播，每周更新2集。全劇共20集。