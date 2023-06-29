憶318立院反服貿　張志豪嗆柯、侯「服貿通過、生活難過」

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張志豪回憶，當天下午在立法院開記者會後，助理們協助準備地墊跟睡袋等簡單物品，開始分工討論值班，準備陪立委到21日上午10時。印象中，民間團體當晚也在立法院外辦守護台灣民主之夜，後來學生凌晨就衝進了立法院議場，開啟了太陽花學運。
張志豪說，蕭美琴當時展開禁食70小時的立場很清楚，因當時民意顯示，有7成以上民眾支持逐條審服貿，為抗議國民黨霸凌民意，破壞立法院朝野協商決議，強行包裹服貿協議，更對於未能阻止張慶忠自行宣布服貿送立法院會存查感到痛心。
張志豪表示，回想當年，再對照柯侯主張重啟服貿，實在諷刺，柯文哲稱是反黑箱不反服貿，又稱希望建立《兩岸協議監督條例》，主張先貨貿後服貿，不反對服貿也不反對貨貿，言行立場反覆，前後矛盾，根本讓人看破手腳；而侯友宜則是主張兩岸不但要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸所有合作勢必要快速展開。
張志豪批評，柯、侯暴衝冒進主張重啟服貿，意圖把台灣帶向險境，更將台灣年輕人帶回10年前的22K那個慘痛的年代。先不談國民黨及侯友宜支持服貿，因為10年前的服貿就是國民黨及馬英九一手主導，國共聯手木馬屠城，包藏禍心，這個至今大家很清楚。
張志豪說，柯文哲不負責任的喊重啟服貿，卻刻意不談中國的經濟慘況。近期數據顯示，中國大學生一年畢業1200萬人，20歲失業率是20.4%，請問在這種狀況下，重啟服貿將造成什麼結果？ 「這點請柯文哲務必說明。」
張志豪指出，立委蘇巧慧日前已經說得很清楚，服貿就是在開放中國來台灣設公司、搶店面、找工作，屆時包括餐飲、服飾等，生活周邊的店家都可能變成中國企業，中國員工也將能一次申請居留3年，且可無限延長。
張志豪指出，重啟服貿是刻意忽視服貿對產業及人民的衝擊影響，包括經濟規模不對等、自由環境不對等，中國企業買遍全世界，一旦簽署服貿，將對台灣食衣住行及生老病死等相關產業的直接衝擊，甚至中國企業夾帶其龐大資金，以一條龍型式，整合上、中、下游的業者來台經營，打趴數10萬中小企業的生存，甚至造成重大傷害，「這樣的服貿，還能再啟？」
張志豪指出，試想中國失業的年輕人大舉來台，或中國的外送平台業者或服務業等中小企業全面來台，會是什麼後果，這就是為什麼10年前要全力阻擋兩岸簽訂服貿的主因，「奉勸柯、侯收回重啓服貿的主張，不要傷害台灣。」