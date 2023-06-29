台北明天熱到爆！9縣市發出「高溫示警」 週末天氣概況揭曉
氣象局預報員朱美霖指出，明（30）日臺灣各地及馬祖為多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，山區及大臺北地區並有局部大雷雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。共有9縣市發出高溫示警，其中台北市為橙色燈號，外出注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
記者鍾怡婷/綜合報導
明（30）日白天臺北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、臺南市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，氣溫也達到36度以上，提醒民眾避免非必要的戶外活動，多補充水份、慎防熱傷害。
從7月1日開始到下週三（5日）天氣狀況穩定，各地多雲到晴，午後還是會有雷陣雨發生，不過水氣相對減少，不像近幾天午後有大雷雨機會。不過要特別注意，下週二、三、四（4至6日）受到西南風影響，中南部溫度會再上升1至2度，有機會來到38度，發布紅色高溫示警，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
環保署空氣品質預報指出，30日環境風場為偏南風至西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。
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