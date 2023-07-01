「雞塊狂粉」持修再推《雞塊歌》！迷因MV曝光超洗腦
餐飲業霸主「麥當勞」是老少咸宜的美食，炸得香酥的麥克雞塊，搭配酸甜滋味醣醋醬，吃一次就魂牽夢縈，勾起記憶中考試滿分、與初戀第一次約會的回憶。麥當勞進駐台灣將滿40年，累積眾多粉絲，其中「麥克雞塊忠實粉絲」持修近日推出為麥克雞塊做曲還推出精心製作的MV一推出便掀起熱烈回應。
生活中心/綜合報導
持修一直都是麥克雞塊的愛好者，2020年憑黑馬之姿，在第31屆金曲獎以專輯《房間裡的大象》奪下最佳新人獎，愛打電動的他就在感謝文中提到：「今天要吃麥克雞塊打傳說對決到昏過去。」麥當勞官方粉絲專業還特地發文恭喜持修美夢成真，吆喝粉絲們一起跟他享受吃雞塊的快樂。
至此之後，麥克雞塊就成為他與粉絲們之間的連結，鬼點子頗多的他也自創一首〈吃雞塊不沾糖醋醬不要跟我講話〉潮流歌，強調吃雞塊一定要配醣醋醬，洗腦的旋律與高記憶點的畫面引爆討論，在IG上累積45萬次觀看；而粉絲們也跟隨持修的腳步，在累積一天的疲勞後，踏進麥當勞吃一份麥克雞塊，補滿身心靈的能量，還會Tag持修一起享用，創造出屬於他跟粉絲之間的「雞塊元宇宙」。
近日接續他對麥克雞塊的熱愛，創作主題曲〈鷄塊歌〉，MV中，只見他徜徉在雞塊世界裡，建築物、交通工具都變成金黃色的麥克雞塊，超有未來感；看到群眾演員正在吃著美味雞塊，持修不僅盯著他們，嘴裡還喊著：「給我、給我、給我。」可見他相當用心地用才華來守護他最愛的麥克雞塊。
迷因曲風搭配歌詞「雞塊、雞塊、好想吃雞塊」、「醣醋醬打開」、「要分我幾塊」，影片上線8小時即突破25萬觀看，粉絲看了眼睛發射愛心，頻喊：「是真愛就給我吃！結婚！完全是麥當勞地下雞塊代言人。」再度掀起麥克雞塊的潮流。