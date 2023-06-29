李千娜才剛手術完！強忍疼痛合作《未來少女》　郭書瑤一圓女團夢

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除了集結眾星，節目更邀請到80位觀眾到現場為比賽應援與評分，親眼見證新生代女團的崛起。現場更有不少男性觀眾是追星團專業戶，花費數十萬購買女團周邊商品，「看到她們達成自己未完成的夢想就很感動，她（偶像）在舞台上發光發熱，我繳一點電費怎麼了？」令全場爆笑頻頻點頭贊同，現場熱情的應援與互動為表演加分促成完美演出，多位少女與導師也真摯地向觀眾朋友道謝，表示可以感受到自己的表演被喜歡是很大的力量。
來自星光瑞瑞的黑曜精靈在前兩次的賽制中皆未能獲得理想的成績，此次與《聲林之王2》出身冠軍艾薇合作舞台展現驚人魅力。成員申力安表露決心：「上兩次成績沒有很理想，這次抱著復仇精神來比賽！」表演一結束，少女製作人徐若瑄忍不住起身拍手，直言距離上一次的演出短短不到一個月，黑曜精靈已蛻變成另一個樣子：「妳們看起來就像已經出道的專業歌手在台上表演，艾薇老師帶給妳們自信，妳們的潛力完全爆發！」優秀的表現也令帶領星光瑞瑞的婉若老師、子鴻老師在台下直接爆淚。
而橫跨影歌視皆有佳績的郭書瑤則是一圓女團夢，此次合作日光之橙被徐若瑄誇讚：「超級無敵可愛、在團體裡面完全沒有違和感！」郭書瑤出道以來有多首膾炙人口歌曲，後來轉戰演員曾以《通靈少女》提名金鐘獎，並以電影《志氣》奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎。近期工作滿檔的她沒有太多時間可以練習，直言接下通告的時候有點後悔。但和可愛的女孩們合作，又在現場看到其他厲害的老師們，覺得可以完成這次的舞台非常開心：「很謝謝她們（日光之橙）沒有把我當前輩，反而是把我當成她們的一員，我也很謝謝她們幫我圓夢！」