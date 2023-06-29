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《狼與辛香料》新作動畫來了！開播時間曝光　粉絲淚讚：文藝復興

▲《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》作為《狼與辛香料》原作小說推出 15周年的企劃之一，動畫由Passion公司擔綱製作。（圖／Twitter@Spicy_Wolf_Prj）
▲《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》作為《狼與辛香料》原作小說推出 15周年的企劃之一，動畫由Passion公司擔綱製作。（圖／Twitter@Spicy_Wolf_Prj）

記者潘毅/綜合報導

過去奉為神作之一的日本知名輕小說《狼與辛香料》，今（29）日官方正式宣布，新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》正在製作中，並預計於2024年開播，距離上次本作的動畫作品相隔了14年之久，也讓等待許久的忠實粉絲大喊「文藝復興來了」。

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《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》作為《狼與辛香料》原作小說推出 15周年的企劃之一，動畫由Passion公司擔綱製作，並延續第一、二季的主角配音聲優，由福山潤飾演克拉福·羅倫斯、小清水亞美飾演赫蘿。

▲過去被奉為神作之一的日本知名輕小說《狼與辛香料》，今（29）日官方正式宣布，新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》正在製作中。（圖／Twitter@Spicy_Wolf_Prj）
▲過去被奉為神作之一的日本知名輕小說《狼與辛香料》，今（29）日官方正式宣布，新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》預計在2024年開播。（圖／Twitter@Spicy_Wolf_Prj）
《狼與辛香料》是日本作家支倉凍砂撰寫的輕小說、由文倉十負責繪製插畫，於電擊文庫出版，劇情主要圍繞在賢狼赫蘿與旅行商人羅倫斯之間，雙方在旅途中遭遇的各種離奇事件，同時也帶入了大量經濟層面的描寫，更是許多動漫迷的入坑之作。

▲新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》的主角群聲優不變，由福山潤飾演克拉福·羅倫斯、小清水亞美飾演赫蘿。
▲新作動畫《狼與辛香料 merchant meets the wise wolf》的主角群聲優不變，由福山潤飾演克拉福·羅倫斯、小清水亞美飾演赫蘿。（圖／Twitter@Spicy_Wolf_Prj）
而《狼與辛香料》前一次有動畫作品播出，則要追溯到2009年夏季。時隔將近14年，本次官方公開新作動畫的第一彈PV動畫，也讓不少本作的忠實粉絲得知消息後，紛紛大讚「動漫界文藝復興到了」。


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