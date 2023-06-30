五位在台港人齊聚！港版國安法推行三週年 央廣辦座談會談中港台
今年7月1日適逢香港回歸中國26週年，也是港版國安法推行3週年，中央廣播電臺將在7月1日，即本週六下午2時於青平台「下一步」空間特別舉辦座談會，將邀請五名在台港人分享看法，與會人士包括移居台灣的港人藝術家黃國才、台灣香港協會理事長桑普、曾被國安法控罪的香港抗爭者「赴湯」、香港邊城青年祕書長SKY，以及國策研究院執行長郭育仁。
國際中心賴正琳／綜合報導
2020年6月30日，「香港維護國家安全法」（簡稱「港版國安法」）通過，該法涉及了分裂國家、顛覆政權、恐怖主義和勾結外國勢力等內容，許多港人憂心這項法律可能被用於打壓政治異見、限制言論自由和削弱原本香港對法治與人權的基本保障。果然在香港國安法生效後，三年間共有252人就涉及國安法案件被捕；有155人被檢控，其中79人已被定罪或正等候判刑。其中包括政黨領袖、前立法會議員、學者、學生、社運人士、律師與媒體人，他們被指控違反國安法，罪名包括參與非法集會和串謀顛覆國家政權。
中央廣播電臺表示，因此在今年7月1日適逢香港回歸中國26週年，也是港版國安法推行3週年當天，將在下午2時於青平台「下一步」空間（台北市中正區武昌街一段18號5樓）特別舉辦座談會。由Rti央廣董事長賴秀如擔任主持人，邀請五位在台港人共同與會座談。五位與談人將逐一檢視港版國安法實施三年來對香港各層面的影響，以及海外港人又如何看待當前港府的管治等重要議題。
其中，曾參與2019年香港「反送中」運動成為首宗暴動罪被告的示威者「赴湯」，將以自身案例的經驗，對比說明當時案件審訊時如何受到國安法的影響；「雨傘運動」中知名的國際藝術行動家黃國才，也將分享國安法三年來如何對香港文化藝術界帶來影響與戕害，他也呼籲未來香港需嚴防「基本法23條」（即「間諜罪」）再上路。另外，知名媒體評論、台灣香港協會理事長桑普、香港邊城青年祕書長SKY與國策研究院執行長郭育仁，也將分別就三年來香港情勢的變化、港版國安法對台灣有何影響，以及台灣可以從香港身中汲取相關經驗等進行討論。座談會現場將開放問答與現場民眾交流意見、分享與討論，央廣邀請大眾一起聽聽香港的現在、想想台灣的未來，也歡迎大眾報名參與。