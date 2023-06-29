限5天！7-11「可樂、冰淇淋」買1送1　全家特大杯拿鐵半價

統一獅封王優惠來了！7-11咖啡「連4天」買1送1　全家拿鐵也半價

▲慶祝統一獅2023年上半季封王，7-11門市自6月30日起連續4天，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲慶祝統一獅2023年上半季封王，7-11門市自6月30日起連續4天，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

統一獅隊今（29）晚以7：3擊敗富邦悍將，勇奪上半季冠軍，這也是隊史第16次的季冠軍。為慶祝統一獅上半季封王，7-ELEVEN門市明（30）起連續4天，祭出濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。全家明起則有霜淇淋第2支5元，特大杯拿鐵、仙女珍珠紅茶買1送1等好康。

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慶祝統一獅隊2023年上半球季封王，7-ELEVEN門市6月30日起至7月3日連續4天，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。

7月1日至7月3日另加碼熱狗／大亨堡及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等逾300款指定商品，同類別任選第2件5折；而APP行動隨時取則自7月1日起，限量推出指定飲料、乳品、冰品等組合6.6折起。

▲6月30日至7月3日濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲6月30日至7月3日濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲熱狗／大亨堡系列及超過300款統一系列商品，祭出第2件5折。（圖／7-ELEVEN提供）
▲熱狗／大亨堡系列及超過300款統一系列商品，祭出第2件5折。（圖／7-ELEVEN提供）
全家則有招牌霜淇淋促銷應戰，6月30日至7月2日限時3天，不限支付方式，全家會員皆享霜淇淋第2支5元。

週末五六日同步登場的全家「康康5」，則有5樣商品下殺5折。現煮飲品祭出特大杯拿鐵（70元）、仙女珍珠紅茶（55元）買1送1，若搭配自帶杯折5元，特大杯拿鐵最低30元。此外，FMC桂花金烏龍平均15元、可口可樂纖維+平均18元、杜老爺草莓蘋果優格雪糕平均20元。

▲全家「康康五」6月30日至7月2日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」6月30日至7月2日限時登場。（圖／業者提供）

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