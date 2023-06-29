比利時代表處長文浩德離任前拜會 陳其邁盼續推友好關係
比利時台北辦事處文浩德(Frédéric Verheyden)駐台任期將至，今(29)日特別於離任前再度拜訪高市府。市長陳其邁除感謝文浩德駐台期間致力增進台灣與比利時交流的努力與貢獻，並期待未來雙邊持續推動更深化的夥伴合作關係。文浩德也表示，疫情期間台灣成功對抗疫情及幫助友好國家的善舉，在國際上有目共睹，也提高世界各國支持台灣國際參與的意願與承諾。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁以「患難見真情」形容台比雙邊的真摯友誼，感謝比利時政府及國會在國際社會上為台灣發聲，支持台灣有意義參與世界衛生大會(WHA)及世界衛生組織(WHO)，文浩德駐台期間正好遇到全球疫情爆發，也見證了台灣對世界公共衛生的貢獻以及台灣人民的善良，顯示台灣對於參與國際、為人類健康福祉盡一己之力的渴望。
陳其邁也感謝文浩德積極促成台灣和比利時在經貿、學術科技及供應鏈夥伴等領域交流進展，讓台比雙方經貿合作更加密切，特別提到去年5月的「台比經濟合作會議」聚焦半導體產業合作，有助於雙邊投資及貿易產值提升。
文浩德也回應說，歐盟有多國投資台灣，在27個會員國家中，比利時為台灣第5大的貿易夥伴，而高雄也是台灣的經濟重鎮，未來也盼比利時持續與高雄市就經貿投資等面向有更多交流及合作，創造比利時和台灣、高雄的成長與繁榮。
陳其邁也歡迎文浩德時常回來高雄見老朋友、品嚐在地美食，希望有機會到比利時訪問。陳其邁準備高雄大樹玉荷包荔枝釀製的甜酒致贈文浩德，象徵高雄與比利時美好甘醇的友誼。