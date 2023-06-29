3歲小妹妹遭阿嬤丟包警局！暖警幫照顧90天 過31年後再次相遇了
一段令人動容的緣分！在1992年時，一位年僅3歲的小女孩被阿嬤帶到警局門口後離去，當時值班的員警許順和見狀立即通報社福單位、並先將小女孩獨自帶回家撫養。3個月後小女孩也順利找到了領養者，飛到美國幸福生活，過了31年後，女孩也長大成人，更特地飛到台灣，與恩人再次相見。
記者潘毅/綜合報導
高雄市警察局日前分享了一段跨越31年的珍貴緣分，1992年8月10日下午，年僅3歲的易姓女童，被阿嬤遺棄在基隆市警局第一分局門口，當時她還童年童語地說「阿嬤會回來接我」，但隨著時間一分一秒，阿嬤都沒有回來找女童，當時值班的是當年24歲警員許順和。
這是兩人的第一次見面，許順和員警眼看女童阿嬤沒有回來，便先社福單位，並持續尋訪家屬，還將小女童先帶回家讓妻子幫忙照顧，而這一照顧就長達3個月，期間還幫女童添衣買鞋、買玩具、到遊樂園玩，如一家人般相處。最終三個月過去了，公告協尋親人沒有結果，阿嬤已經再也沒有出現，小女童也被社福團體接走，最終被美國人領養，展開了新生活。
易姓小女童也在美國改名換姓、長大成人，目前從事健身教練。不過她記憶中仍然有著一塊記憶，有著台灣的美食、街道等，還有一位曾經很照顧她的警察先生，想要當面感謝那位警察先生的照顧，也想知道原生家庭過得好不好。
易姓女子最終透過天主教福利會協尋，隨後飛來台灣，並在6月19日見到當年的警察先生許順和，「當年的年輕警察和小女孩馬上認出彼此，互相擁抱。所有的感謝與情分，都盡在不言中。」