捍衛台海領空63年　空軍鷹式防空飛彈正式除役

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根據國防部所屬軍聞社報導，孫連勝致詞時表示，鷹式飛彈系統是中華民國服役最長的防空飛彈系統，不僅有效彌補中低空防護空隙，更是捍衛台海領空的戰略武器，扮演關鍵性的角色，在現今兩岸局勢緊張，軍事威脅嚴峻下，防空部扛下捍衛領空、保護人民的重責大任，其艱辛不在話下，並勉勵防空部官兵，攜手同心，秉持凡事以國家安全為重，以百姓福祉為先的信念，展現高昂士氣，創造更高巔峰，使防空部成為國家安全的屏障。
MIM-23鷹式飛彈由美國雷神公司在1950年代中期所研發、量產，其名稱「鷹式」（HAWK）為「全程歸向殺手」（Homing All the Way Killer）的縮寫，是一款半自動雷達導引的中程地對空飛彈，有效射程約40公里，主要任務負責中低空的防禦，與專司高空防禦的「勝利女神」（NIKE）飛彈系統是我國第一代防空武器的主力。
國軍於1960年引進鷹式飛彈。空軍防空暨飛彈指揮部目前轄有5個飛彈旅，使用的防空飛彈主要包括愛國者三型丶天弓三型與鷹式飛彈。為嚇阻東部空域活動共機，2018年將服役已久的鷹式飛彈以突擊排方式前推至綠島部署，但由於鷹式飛彈生產線早已關閉，零配件取得不易，在歷年來實彈演習時多次發生脫鎖、自毀引爆意外，由於已無研改與延壽可行性，因此空軍決定以天弓三型飛彈取代，並於今年上半年全數汰除。
有趣的是，美國的死對頭伊朗也是鷹式飛彈使用國，美國在伊朗巴勒維王朝時出售鷹式飛彈，但親美的巴勒維國王在1979年遭到宗教革命推翻，成為反美國家。在美國制裁下，伊朗空軍F-14戰機的零件短缺，伊朗曾將鷹式飛彈整合在F-14上，成為AIM-54鳳凰（ Phoenix）長程空對空飛彈的替代品。