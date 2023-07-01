讓前總理發毒誓追求！越南最美第一夫人　美貌連美國大兵都讚嘆

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為了跟滕雪梅結婚，他付給法國籍妻子和五個小孩一大筆贍養費，最終順利抱得美人歸。阮高琪的仕途也一路發展順利，從空軍總司令升遷到總理，滕雪梅也成了總理夫人，最終，阮高琪還當上副總統，滕雪梅成了東南亞知名的副總統夫人，被譽為當代最能代表越南之美的女人。
美國媒體當時以大篇幅報紙版面報導滕雪梅，主因為美貌驚艷國際。由於滕雪梅時常陪伴阮高琪走訪軍隊，她的容貌和氣質也讓士兵們嚮往，且當時的總統夫人不愛拋頭露面，也不參與社交場合，因此長相明豔又愛出席公開場合的滕雪梅，佔盡了風頭和報紙版面。
滕雪梅婚後也在追求極致的美貌，由於擔心丈夫變心，她飛到國外進行整容手術，可以說是第一位整容的亞洲第一夫人。另外，她在婚後也誕下小孩，專心在家相夫教子。
不過好景不長，越南共和國只存在短短的二十年，1975年北越軍隊逼近邊境，南越戰敗潰堤後，美國安排阮高琪和滕雪梅在當地生活，兩人在美國展開尋常的夫妻生活。滕雪梅流亡時帶了很多珍貴翡翠和珠寶，搬遷到美國後慢慢典當，以此購買美國房產和物業，過上美國貴婦日常。
雖然曾經海誓山盟，然而阮高琪不改花花公子的個性，在美國依然到處捻花惹草。滕雪梅最終選擇跟丈夫離婚，條件只有女兒阮高祺娫的監護權。滕雪梅在離婚後依然風姿卓越，與帥氣的前越南空軍軍官陷入熱戀，並組建家庭，並且開始經營名為「Phota」的越南餐廳。後來餐廳的越氏牛肉湯廣受歡迎，餐廳大賺一筆，逐漸成為連鎖店。
滕雪梅離婚後的生活可說是愛情和事業兩得意，她和前夫的女兒阮高祺娫在美國長大後，成年後一開始成為一名律師，阮高祺娫還繼承了母親的美貌又多才多藝，年輕時身兼音樂綜藝節目《巴黎之夜》的主持人和歌手，活躍於美國越僑的娛樂圈。
阮高祺娫現年57歲，身材和容貌依然保養得宜，她表示自己都會定期健身、出國旅行，讓心態保持年輕就不會衰老，如今她在美國服務海外越南人的電視台「SBTN」工作，曾叱吒越南政壇的母親滕雪梅已屆80多歲高齡，餐廳也讓現任丈夫的姪子繼承，跟丈夫正在享受晚年生活。