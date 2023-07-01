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讓前總理發毒誓追求！越南最美第一夫人　美貌連美國大兵都讚嘆

▲越南共和國第二共和時期的第一夫人滕雪梅。（圖／翻攝自推特）
▲越南共和國第二共和時期的第一夫人滕雪梅。（圖／翻攝自推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

近期韓國總統尹錫悅和妻子金建熙在近期前往越南，進行三天的國事訪問。越南國家主席夫人潘氏青芯，特別招待韓國第一夫人金健熙一起看表演。金健熙被譽為韓國最美第一夫人，在越南歷代也有幾位第一夫人備受矚目。其中，最讓人津津樂道的便是越南共和國第二共和時期的第一夫人滕雪梅。

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▲長相明豔又愛出席公開場合的滕雪梅。（圖／翻攝自推特）
▲長相明豔又愛出席公開場合的滕雪梅。（圖／翻攝自推特）
滕雪梅出生於北越平民家庭，天主教徒的她個性羞澀內向，20歲初的滕雪梅任職於越南航空公司，彼時是空軍總司令的阮高琪在飛機上對她一見鍾情，下定決心要把她娶回家。然而當時阮高琪已婚且有小孩，滕雪梅認為他只是個花花公子，看似高冷難追，對阮高琪也不理睬。為了遠離阮高琪，滕雪梅把班表排超滿，甚至要求加班。阮高琪當時便對越南航空公司老闆下毒誓，萬一滕雪梅沒空見自己，以至於自己追不到滕雪梅，他就要把越南航空公司的所有飛機都打下來，這樣滕雪梅就不用上班了。其實阮高琪向來以說話狠戾聞名，他最有名的一句話是：「我看誰不順眼，就可以一槍斃了他。」

▲彼時是空軍總司令的阮高琪積極追求滕雪梅。（圖／翻攝自推特）
▲彼時是空軍總司令的阮高琪積極追求滕雪梅。（圖／翻攝自推特）
為了跟滕雪梅結婚，他付給法國籍妻子和五個小孩一大筆贍養費，最終順利抱得美人歸。阮高琪的仕途也一路發展順利，從空軍總司令升遷到總理，滕雪梅也成了總理夫人，最終，阮高琪還當上副總統，滕雪梅成了東南亞知名的副總統夫人，被譽為當代最能代表越南之美的女人。

美國媒體當時以大篇幅報紙版面報導滕雪梅，主因為美貌驚艷國際。由於滕雪梅時常陪伴阮高琪走訪軍隊，她的容貌和氣質也讓士兵們嚮往，且當時的總統夫人不愛拋頭露面，也不參與社交場合，因此長相明豔又愛出席公開場合的滕雪梅，佔盡了風頭和報紙版面。

▲美國媒體曾大肆報導滕雪梅的美貌。（圖／翻攝自臉書）
▲美國媒體曾大肆報導滕雪梅的美貌。（圖／翻攝自臉書）
滕雪梅婚後也在追求極致的美貌，由於擔心丈夫變心，她飛到國外進行整容手術，可以說是第一位整容的亞洲第一夫人。另外，她在婚後也誕下小孩，專心在家相夫教子。

不過好景不長，越南共和國只存在短短的二十年，1975年北越軍隊逼近邊境，南越戰敗潰堤後，美國安排阮高琪和滕雪梅在當地生活，兩人在美國展開尋常的夫妻生活。滕雪梅流亡時帶了很多珍貴翡翠和珠寶，搬遷到美國後慢慢典當，以此購買美國房產和物業，過上美國貴婦日常。

▲美國安排阮高琪和滕雪梅在當地生活。（圖／翻攝自臉書）
▲美國安排阮高琪和滕雪梅在當地生活。（圖／翻攝自臉書）
雖然曾經海誓山盟，然而阮高琪不改花花公子的個性，在美國依然到處捻花惹草。滕雪梅最終選擇跟丈夫離婚，條件只有女兒阮高祺娫的監護權。滕雪梅在離婚後依然風姿卓越，與帥氣的前越南空軍軍官陷入熱戀，並組建家庭，並且開始經營名為「Phota」的越南餐廳。後來餐廳的越氏牛肉湯廣受歡迎，餐廳大賺一筆，逐漸成為連鎖店。

滕雪梅離婚後的生活可說是愛情和事業兩得意，她和前夫的女兒阮高祺娫在美國長大後，成年後一開始成為一名律師，阮高祺娫還繼承了母親的美貌又多才多藝，年輕時身兼音樂綜藝節目《巴黎之夜》的主持人和歌手，活躍於美國越僑的娛樂圈。

阮高祺娫現年57歲，身材和容貌依然保養得宜，她表示自己都會定期健身、出國旅行，讓心態保持年輕就不會衰老，如今她在美國服務海外越南人的電視台「SBTN」工作，曾叱吒越南政壇的母親滕雪梅已屆80多歲高齡，餐廳也讓現任丈夫的姪子繼承，跟丈夫正在享受晚年生活。

▲曾叱吒越南政壇的滕雪梅如今正在美國享受晚年生活。（圖／翻攝自推特）
▲曾叱吒越南政壇的滕雪梅如今正在美國享受晚年生活。（圖／翻攝自推特）

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