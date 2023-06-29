機車輪胎長出「鋼絲毛」！車行老闆嚇喊不科學：生命可貴阿
台灣一直以來都被譽為「機車王國」，街上能看到的機車數量相當龐大，由於是「肉包鐵」，因此行駛上路的安全性需要格外注重。近期就有車行老闆親眼見證，客人的機車輪胎竟長出「鋼絲毛」，讓擁有20多年經驗的他也忍不住驚呼「不科學」。
記者潘毅/綜合報導
近期車行老闆阿斌在臉書社團貼出十分罕見的「長毛機車輪胎」照，更表示「世界上有很多東西會長毛～不過這個東西長毛就有點不科學了」，只見圖中輪胎的側緣竟然冒出許多鋼絲，看起來就像是「從裡面長出毛一樣」，讓他忍不住驚呼「輪胎不貴，生命可貴」。
阿斌老闆也向《NOWnews今日新聞》記者透露，這顆輪胎是客人來店時更換下來的，「會造成這種狀況，主要影響原因有輪胎的用料、使用習慣等，但近5年來有部分不肖廠商，引進了對岸的輪胎，卻以設計在台灣，混淆消費者」，這次誇張的「長毛」輪胎，也是因此而出現。
排除上述特殊情況，若一般機車族在日常生活中，該如何判斷輪胎什麼時候該換呢？對此，阿斌老闆也教學，可以先從每一個輪胎在胎邊上共有四個「安全指示點(三角點)」往上找安全點，如輪胎已磨耗至安全點，就表示這顆輪胎必須盡快更換，以免發生危險。而輪胎使用年限如已經超過4年貨發生變形，也要盡快更換。
機車胎紋也早在2016年7月1日，就列入監理站定期檢查項目，若胎紋深度如果低於0.8毫米，將不得領照和上路，限期一個月內改善，複驗沒通過將吊扣牌照。