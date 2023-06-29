巴黎大遊行！遭警射殺的17歲少年的母親帶隊 法部署4萬警力應對
法國一位17歲的青少年，在27日早上因開車接受盤查時拒絕配合，結果遭警察當街開槍射殺，這起案件點燃了人們怒火，當天晚上就發生暴亂抗議，而今日在死亡青少年母親穆尼亞（Mounia）帶領下，巴黎郊區南泰爾（Nanterre）大批民眾聚集，手舉標語要求正義，展開大遊行。法國警方不敢大意，已經在全國部署了4萬名警力，避免局面失控，而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也再次呼籲民眾保持冷靜，並強調攻擊警局、學校、政府機關的暴力示威是無法接受的。
記者倪浩軒/綜合報導
因為17歲青少年之死，而在法國各地引發的暴亂抗議，過了兩天仍沒有平息跡象。而法國政府官員談話的口徑，也從事件初始的指責警方過度使用暴力，逐漸轉向譴責抗議群眾的暴亂。
馬克宏與總理博恩（Elisabeth Borne）都強調暴力示威是不能接受、沒有任何理由的，呼籲抗議群眾不要升級衝突行為，司法部長莫雷蒂（Eric-Dupont-Moretti）則敦促人們不要在「社群媒體上伸張正義」，認為在調查結果出爐前，急著「向警察與司法機關吐口水」是不對的。
內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，昨晚的抗議行動有180人被捕，170位警察受傷。達馬南稱抗議活動已經走調，變成對「共和國的攻擊」。為了控制局面，法國今日在全國各地部署了4萬警力，但為了避免刺激示威群眾，不會宣布國家進入緊急狀態。
據《半島電視台》在現場駐地記者報導，許多南泰爾的居民其實很害怕遊行，遊行衍生出許多暴力與破壞的行為，但是居民也能夠理解正在醞釀的憤怒，因為大家都看到了警察在近距離朝17歲青少年開槍的影片。長期以來，低收入人士以及非裔、阿拉伯裔族群，一直抱怨遭到警察的歧視對待，這也是示威抗議在法國各地迅速蔓延的主因。