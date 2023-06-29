賴副南科三期擴建動土祈福 開發後將為半導體產業添助力
國科會與台南市政府今 (29) 日於南科三期預定地共同舉辦動土祈福活動，副總統賴清德、台南市副市長葉澤山及多位代表皆到場一同參與祈福儀式，並藉此宣示台南園區開發如期如質的推動，未來完成開發後將為南科發展再添助益。
記者張振興/台南報導
市長黃偉哲表示，南科已連續兩年產值破兆，是帶動台南產業發展的重要引擎，而南科三期的擴建，將引進既有科技深化地半導體產業、智慧機械、精準健康及產業創新等，台南市政府也積極推動南科特定區開發，並與內政部營建署共同協助周邊道路的闢建，完善交通路網，盼南科三期能如期如質開發，進一步延續南科發展動能，並連結新市產業園區與麻豆工業區等產業聚落，吸引高科技上下游產業進駐投資，引領台南市整體經濟發展。
經發局長林榮川指出，南科及周邊帶動的發展為台南帶來良好的正面影響，市府將持續透過「南科發展溝通協調聯席會」與南科管理局保持溝通合作的交流管道，期望在中央及地方的共同努力下，協助科技產業排除投資障礙，加速落地設廠，同時也積極建構完整的產業及居住生活圈，帶動南科周邊經濟的活絡，建全整體發展。
在中央支持與地方政府共同協力推動其南部高科技S廊帶的政策引領下，南科三期擴建是高科技重要產業鏈基地之一，市府也將以推升台南園區為「全球最先進半導體產業聚落」為目標，全力與南科管理局、民間企業共同合作，擴散既有的產業聚落效應，帶動台南市經濟成長動能，並在國際供應鏈中持續發揮影響力。