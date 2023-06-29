統一獅慶封王！10大優惠懶人包：7-11咖啡買1送1、穿球衣送和牛　

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6月30日至7月3日連續4天，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。
7月1日至7月3日連續3天，熱狗／大亨堡、統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等逾300款指定商品，同類別任選第2件5折。
🟡兆豐銀行
7月1日至7月13日期間，刷「兆豐統一獅聯名卡」紅利3倍，消費滿711元抽統一獅「外野三帥季冠軍紀念套組」。
🟡SHOJO燒肉
7月1日至7月3日到全台門市消費，穿統一獅官方球衣、T-Shirt入場用餐，當桌送「店家精選和牛 」1份。
🟡輝葉按摩椅
7月1日至7月3日限時3天，輝葉官方指定商品3.4折起，再送親筆簽名球及聯名按摩器。另有多款商品祭出季冠軍優惠價，包括WULA超有力小沙發按摩椅特價1萬9999元，律動奇機2.0特價1萬4999元，聯名款多功能重訓椅特價1999元。
🟡台灣番薯丸
7月1日至7月4日於指定門市消費買1送1，買大送大、買小送小，以此類推。
🟡RHINOSHIELD犀牛盾
7月1日至7月5日於官網商城訂購統一7-ELEVEN獅聯名商品，輸入折扣碼「2023統一獅歡慶上半季冠軍」享8.5折。
🟡POSITIVE 波仕剃伕理髮廳
7月1日至7月5日於門市消費全系列髮品與護髮系統享7折。
🟡foodomo
7月1日至7月3日結帳輸碼「統一尚勇」，消費滿168元享9.5折，最高可折50元，每人限用1次。
🟡21世紀
7月1日至7月9日於全台門市，買半雞綠茶餐送起司烤餅（半片）; 買熱狗炸雞餐第2件半價，部分門市不適用優惠。
🟡MIZUNO美津濃
7月1日至7月7日於全台美津濃直營門市專櫃消費，消費滿1000元享9折，Outlet櫃點除外，特價商品不含在內。
🟡統一綜合證券
7月1日至7月7日線上申辦統一證券數位帳戶，送7-ELEVEN CITY CAFÉ咖啡1杯（價值45元）。