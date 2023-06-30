魔鬼終結者毀滅人類？人工智慧恐危及人類存亡　專家剖析4種可能

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多數人工智慧災難劇本都源自同一個起因，也就是未來機器的能力將超越人類，因而脫離人類掌控並且拒絕關機。
人工智慧研究先驅班吉歐（Yoshua Bengio）6月在一場活動中表示：「一旦我們擁有的機器具備自我保護的目標，我們麻煩就大了。」
不過，由於這樣的機器還未問世，關於它們如何毀滅人類的想像，仍然只存在於哲學和科幻小說裡。
哲學家波斯特魯姆（Nick Bostrom）曾寫過一篇和「智慧爆炸」有關的文章，他提到，當超級智慧機器開始設計自己的機器時，就有可能發生這種情況。
他藉由迴紋針工廠裡超級人工智慧的故事來說明這個想法，這個人工智慧為了達到「盡可能生產出最多迴紋針」的目標，它「首先將地球，然後將愈來愈大的可觀測宇宙的資源都用來生產迴紋針」。
●出現魔鬼終結者毀滅人類？
如果超級智能機器要毀滅人類，它們肯定需要實體形態，就像電影「魔鬼終結者」（The Terminator）中，男主角阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）扮演的紅眼生化機器人，被未來的人工智慧派來毀滅人類一樣。
不過，加拿大滑鐵盧大學（Waterloo University）的機器人專家多滕漢（Kerstin Dautenhahn）淡化了這樣的擔憂。
她告訴法新社，人工智慧不太可能賦予機器更高的推理能力，也不太可能令它們產生殺死所有人類的慾望，儘管她坦承工程師可以利用人工智慧做壞事，但「機器人並不邪惡」。
●製造出更致命化學品危及人類存亡？
在想像當中，「壞人」可能利用人工智慧製造毒素或新病毒，並釋放到世界上危及人類存亡。
有個科學家團隊過去利用人工智慧協助開發新藥，他們進行了一項實驗，也就是稍稍修改人工智慧來尋找有害分子。
據「自然機器智慧」（Nature Machine Intelligence）期刊報導，這個團隊在6小時內成功生成約4萬種潛在毒劑。
柏林赫爾提學院（Hertie School）人工智慧專家布萊森（Joanna Bryson）表示，她能夠想像有人能找出一種更快傳播炭疽病這類毒物的方法，「但這不是生存威脅，這只是一種可怕又糟糕的武器」。
●物種被超越
在好萊塢（Hollywood）影視作品準則當中，劃時代的災難必須是突然、巨大且戲劇性的，但假如人類的滅絕是緩慢、安靜且充滿不確定性的呢？
哲學家普萊斯（Huw Price）在劍橋大學（Cambridge University）「存在風險研究中心」（Centre for the Study of Existential Risk）的宣傳影片中表示：「在最淒涼的結局之中，我們的物種可能會因沒有後代而走向滅亡。」
但他也提過「不那麼淒涼的可能性」，也就是透過先進技術對人類進行強化，讓人類得以活得更久，「純粹的生物物種最終會走向滅絕，因為屆時不會再有沒接觸過這項技術的人類存在」。
英國物理學家霍金（Stephen Hawking）2014年曾表示，最終我們的物種將不再能夠與人工智慧機器競爭，他告訴英國廣播公司（BBC），屆時可能「代表人類末日的到來」。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120627