台中足球節熱鬧開跑！培養在地優秀足球人才再加碼俱樂部友誼賽

為了推廣基層足球運動，台中市政府從2020年起率先推廣「迷你足球深耕計畫」，每年報名都非常踴躍，深獲好評，每年都巡迴台中29個行政區，在「幼童足球指導員前進校園計畫」結束後，共有山區、屯區、南區、和海線賽事舉行，讓小球員有直接比賽交流的機會。
四區域包括在6月10日已經舉辦完成的山區、本週將在朝馬足球場舉辦的屯區，以及南區和海線賽事緊接在7月22日至23日、7月29日至30日，陸續在朝馬足球場、清水牛埔仔運動公園接力登場。
本週日賽事預計將吸引超過百位的小球員們同場較勁，「2023社區足球深耕計畫」主要開放U6及U8組別，計畫和賽事廣受好評，更吸引台中許多俱樂部詢問想要共同參與，因此特別加碼開放其他U8、U10組的6支俱樂部，預計有60位小球員來進行友誼賽。
對此，台中市運動局副局長游志祥表示，「今年社區足球節已經邁入第四年，我們積極培養台中在地優秀的足球人才，透過專業的指導員培訓之後，通過認證的專業指導員將能夠在各行政區的學校教球，又能夠在社區足球節，實際讓小球員參與比賽，達到推廣的成效，運動局持續推展基層足球，為提供小球員交流機會和落實社區足球聯賽概念，邀情大家一同參與。」
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