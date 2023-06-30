高球／艷陽驟雨輪流洗禮、兩人退賽　洪健堯逆勢繳佳績、暫居第一

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南東山區上午天氣高溫炎熱，到下午四點多突然下起大雷雨，大會於4:15宣布比賽暫停，至5點才恢復比賽，5點46分結束第二回合。兩回合結束，大會取總桿平標準桿的144桿共62位選手（含一位業餘選手）晉級後兩回合決賽。
洪健堯雖然在五桿洞的第13洞因開球歪左打成OB出界球，吞下「雙柏忌」，是此回合唯一的失誤洞，另外獵下一鷹三鳥仍是不錯的表現；他在五桿洞的第9洞，兩桿打上果嶺，距洞約25呎，一推進洞獵鷹，另外第5與7洞也抓下小鳥，第18洞是以下坡8呎小鳥推桿收場。
他表示，木桿與鐵桿的發揮跟首回合差不多，有15個洞成功打上果嶺，推桿也還不錯，29推，他說：「只是第13洞吞下雙柏忌後，想要調整一下節奏，結果還是有點亂，所幸最後一洞再抓一鳥，成績還行。」
今天的第三回合，選手分別同時自第一洞與第十洞開球，第一組於上午6:30開球，最後一組於上午8:10出發，預計下午一點結束。
這場賽事是今年肇喜登峰巡迴賽第二場比賽，也是台巡賽第四場比賽，舉行四回合72洞賽程，有三國118位選手參賽，包括111位職業選手與7位業餘球員，包括來自美國及菲律賓2位外籍職業選手，角逐冠軍獎杯及冠軍獎金台幣60萬元，亞軍獎金30萬元。