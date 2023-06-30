吳慷仁被影射劈腿慣犯 深夜發千字文反擊：我沒很高尚但潔身自愛
一名女網友在臉書匿名粉專「靠背影視2.0」指控，「W姓大咖男演員」男女關係混亂，種種線索指向吳慷仁，他第一時間發文否認，昨（29）日深夜，他再度寫下千字文反擊該網友，直指對方是睜眼說瞎話，「我雖沒有很高尚，但算有潔身自愛」。
記者薛羽彤/綜合報導
吳慷仁針對爆料列出5點回應，表示光是匿名爆料這點，沒有具名不用負責，加上文中滿滿針對性，一句「沒有證據，只有感受」讓吳慷仁感到不舒服。爆料者聲稱吳慷仁是在有女友的狀況下和她認識，並以「我的愛是獨一無二，真切的…外面皆俗不可耐」安撫，吳慷仁笑說：「這樣的話術真的有點老派」，否認說過這種文言文，並表示「文中提到開始私下朋友聚會的時候，大聊女性的有的沒的…我竟然還敢帶去見朋友，是不是也提供一下何次？有誰在呢？」
對於被爆料約砲、受害人數多如後宮，吳慷仁直言若是真的，「其實真的根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞記者可能比你還期待」，同時他也向爆料者喊話，「請不用為了造謠而那麼神格化我，相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，敢這樣說是因為我雖沒有很高尚，但算有潔身自愛。」
最後，爆料者指控吳慷仁操控拍攝團隊，吳慷仁強調，戲劇選角是以資方與導演或製作人為主，他舉例他常常因為人情演出配角，並嚴肅地說：「請不要小看拍片工作，你真以為光靠一個人畫虎蘭（唬爛）改一改戲就能演好、拍好嗎？！而這些就是所謂的幫忙與情義相挺」。對於種種爆料，吳慷仁坦蕩蕩表示「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨」，整篇文不帶有情緒字眼，且逐一反擊針對他的內容，讓網友大讚「就是喜歡慷仁哥的智慧與應答」、「我很認真的看完你的回覆，是你的風格沒錯」。