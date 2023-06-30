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中職／統一獅封王！賴清德「我喵迷！我驕傲」　蔡其昌也恭喜獅隊

▲總統候選人賴清德與蔡其昌一同觀戰，兩人都很支持中職（圖／總統府提供）
▲總統候選人賴清德與蔡其昌一同觀戰，兩人都很支持中職（圖／總統府提供）

記者吳政紘/綜合報導

統一獅隊29日擊敗富邦奪下上半季冠軍，獅隊順利封王，隊史第16座季冠軍，副總統賴清德也發文恭喜獅隊「我喵迷，我驕傲，明年我將在總統府等大家。」，中職會長蔡其昌雖然是象迷，也主動恭喜獅隊。

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蔡其昌寫下：

今晚，全台灣棒球迷都鎖定著統一7-ELEVEN獅順利拋下橘色彩帶，還是被各球隊強勢攔胡？獅子軍團與 #外野那群人 帶著強大的氣場降臨新莊棒球場，與富邦悍將精彩對戰，最終以7：3贏得上半季最關鍵戰役，奪下中華職棒上半季冠軍，恭喜統一7-ELEVEN獅！

今年，是中華職棒最蓬勃成長的一年。我們組成最強中華隊迎戰經典賽，雖然未能順利前進日本，拼戰精神卻感動萬千球迷。上半季開打至今，中華職棒平均進場人數成長超過20%，票房成長超過40%，身為中華職棒會長，我要代表六支球團對球迷朋友們表達最誠摯的謝意，因為有你們的支持，才讓每一個球團看見曙光；因為有你們的支持，才促成職棒第六隊台鋼雄鷹的加入，照顧更多愛打棒球的孩子。

今年，也是我擔任中華職棒會長這個任期的最後一年，我很感激球團、球員與球迷朋友給我這樣的機會為你們服務，讓我能為棒球環境盡一分心力，雖然也曾經遇過令人難過的事，但始終不會改變我對棒球運動的熱愛。謝謝你們，親愛的球迷！

賴清德跟蔡其昌是政壇著名的「棒球痴、棒球狂」，今年也是蔡其昌任期最後一年，亞冠賽在今年登場，亞洲冬季聯盟也將復辦，台鋼第六隊，也將於明年正式打一軍。

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