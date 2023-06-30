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今起不讓行人噴6千！「駕駛人8大QA」一次看　13項檢舉項目恢復

▲為了擺脫「行人地獄」的封號，多項交通新制將從今（30）日上路，駕駛人千萬不要跟自己荷包過不去呀！（圖／高雄市政府交通局提供）
▲為了擺脫「行人地獄」的封號，多項交通新制將從今（30）日上路，駕駛人千萬不要跟自己荷包過不去呀！（圖／高雄市政府交通局提供）

記者張嘉哲/綜合報導

為了擺脫「行人地獄」的封號，多項交通新制將從今（30）日上路，不僅包括不禮讓行人加重開罰之外，還有像是無照駕駛、危險駕駛規範都加重懲處，用路人勢必要特別注意，不要跟自己的荷包過不去！《NOWnews》也特別整理新制8大QA，帶駕駛人、行人一次看懂！

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🟡駕駛人不停讓行人現在罰多少錢？

6月30日起，汽車未停讓行人，罰鍰上限由3600元提高至6000元，且將記點3點，需上道安講習3小時；慢車罰鍰300元至1200元。

🟡駕駛人應該停讓行人的區域包括哪些？

畫設行人穿越道之路口、畫設行人穿越道之路段、可供行人穿越之交叉路口，都應該暫停讓行人先通過。

▲駕駛人應該停讓行人的區域。（圖/交通部提供）
▲駕駛人應該停讓行人的區域，如果違規最高可罰6000元！（圖/交通部提供）
🟡駕駛人不停讓行人的違規標準是什麼？

汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足一個車道寬（大約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件；機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。

🟡駕駛人若未停讓造成傷亡會怎麼樣？

應負刑事責任且加重其刑至1/2，且吊銷駕照不得再考領；致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

▲汽機車未停讓行人罰鍰一次看，如果致使行人傷亡將加倍懲處，還必須要負責刑責。（圖/交通部提供）
▲汽機車未停讓行人罰鍰一次看，如果致使行人傷亡還必須要負刑事責任。（圖/交通部提供）
🟡我是行人應該注意什麼？

行人若未能依規定號誌或者斑馬線等指引設施走動，將會被取締罰500元。行人穿越馬路時應該走在斑馬線、天橋、行人地下道等指引設施。

🟡無照駕駛現在罰多少？

無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2,000元提高至2萬4,000元，5年內累犯處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡得沒入車輛。另外因酒駕吊扣銷駕駛執照再無照駕駛者，機車、小型車加罰1萬2000元或大型車加罰4萬元；汽車所有人允許無照者駕駛其汽機車加重處罰吊扣牌照。

▲行人也應該遵循交通號誌、指引設施走動，如果隨意穿越馬路、不依號誌過馬路也會被取締喔！（圖/交通部提供）
▲行人也應該遵循交通號誌、指引設施走動，如果隨意穿越馬路、不依號誌過馬路也會被取締喔！（圖/交通部提供）
🟡危險駕駛的定義是什麼？

嚴重超速定義由超過最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，更為趨嚴，危險駕駛提高罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，危險駕駛態樣增加高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛行為，依法應負刑責時可加重二分之一。

🟡恢復哪些民眾可以檢舉的項目？

恢復和增加民眾可檢舉項目，包括保護行人通行如在人行道違規（臨時）停車；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人；聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓前停車等。

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