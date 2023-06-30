高虹安幕僚被控MeToo！提告求償百萬敗訴 新竹市府回應了
現擔任新竹市長高虹安之工策會副總幹事田政弘，2019年遭張姓女子控訴，曾對多名女子乘機性交，田男提告並求償100萬元，近日，台北地院一審判決出爐，裁定其敗訴。由於近期MeToo風暴延燒，此案也引發輿論爭議，對此，新竹市政府回應表示，該案為田男之感情糾紛，且田男已上訴二審，因此訴訟程序仍在進行當中，相關事實認定等，均交由法院進行最終確定。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張女於2019年8月間，在臉書發文控訴田男，以類似PUA手法發生不愉快的性行為經驗，稱不認為是合意性交，且受害者不只1人。田男對此駁斥，並認為PO文損害其名譽，提告求償100萬元，並要求張女要在臉書刊登判決書全文30天。
近日，台北地院一審判決出爐，法官認定張女於發文前，有向其中2名女子求證過，另外，此事為基於公益目的所做適當評論，因此裁決田男敗訴。新竹市政府則回應，目前訴訟程序仍在進行當中，將交由法院進行最終確定。
※【NOWnews 今日新聞
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