吳慷仁被暗指干涉選角 《麻醉風暴》導演揭內幕：他要求減戲份
吳慷仁近日被匿名網友影射是劈腿慣犯、背著正宮女友約砲、受害者人數眾多，他發文反擊爆料，獲得粉絲一片支持。爆料文中提到W男星操控拍攝團隊，種種線索指向吳慷仁，對此，曾與他合作過的《麻醉風暴》導演蕭力修，揭露吳慷仁工作態度，直呼「與我跟吳慷仁工作多年的經驗，和文中的W是不相符合的」。
記者薛羽彤/綜合報導
蕭力修在吳慷仁文底下留言力挺，對於被指控演員能干涉選角這件事，蕭力修公開當年吳慷仁拍攝《麻醉風暴》內幕，當時他執意吳慷仁演出反派、男配角，雖然知道他在軋戲，但角色要求必需捲髮，「如果不同意捲髮造型我應該會換角色」，為了這角色，吳慷仁天天南北來回，上戲前現場捲髮，下戲後又要換回直髮，最後他以《麻醉風暴》拿到人生第一座金鐘獎，電視電影男配角獎。
蕭力修表示，和吳慷仁合作時，對方頂多要求再演一次的機會，從未干預導演的任何決定，並且在《麻醉風暴2》吳慷仁還主動要求減少戲分，「因為他認為自己是配角」。這幾年下來，蕭力修多次邀請吳慷仁來試鏡，對方也都答應，還有一次在半夜要求他視訊試鏡溝通，「最終我以平衡劇中年齡的理由，通知他我選了其他演員，後續他也訊息理解，和支持我的決定」。
蕭力修公開吳慷仁對於工作態度的一面，證實他是專業、認真好演員，並喊話爆料者，「請提供更多的實際細節證明，或直接指名，以供大眾明白所指稱 W是誰？避免metoo 運動偏離它的行動存在價值。」