今9縣市高溫特報！週末要留意「劇烈天氣」 這天開始有極端高溫
中央氣象局預報指出，今（30）日各地天氣為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，山區及大臺北地區並有局部大雷雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。一早也針對臺北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣等9縣市發出高溫特報。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣高溫炎熱，今（30）日中午前後臺北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。
氣象專家吳德榮指出，今日至週日（30至2日）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，並留意氣象局相關的特報。
最新模式模擬顯示，下週一至週四（3至6日）台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨偶有局部短暫陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下週二至週四北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫。
🟡想知道更多缺水、缺電、天氣訊息嗎？
請鎖定《NOWnews夏季民生數據專頁》。