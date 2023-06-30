巷仔內／越南經濟出了什麼問題？全球供應鏈新基地遇「內憂外患」

服務業取勝！越南GDP上半年表現亮眼　專家：出口業暗藏危機

▲越南GDP第二季有所成長，歸功於服務業。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南GDP第二季有所成長，歸功於服務業。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著疫情穩定，韓國、美國和台灣企業正慢慢轉移企業到越南，將越南視為最新的研發和代工基地，越南也因此被視為投資者最有利可圖的新興市場，根據越南政府29日公布的數據，2023年越南的國內生產毛額（GDP）增長 4.14%，以服務業為最亮眼的表現。然而專家也分析，越南的進出口業呈兩位數下降，暗藏衰退危機。

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根據《路透社》報導，越南第二季的GDP增長為4.14%，明顯優於第一季的3.28%，越南統計總局 (GSO) 也表示增幅明顯快於第一季的增速，原本第一季的報告初值為成長3.32%。根據越南統計總局分析，第二季服務業增6.11%，農業增3.25%，製造業和建築業增長2.50%。

越南服務業大幅度增長彌補了進出口業的衰退。分析師說明，從數據上來看，政府鼓勵國內消費以及促進觀光業的政策，已帶動服務業的增長。農業、製造業和建築業的成果也都算差強人意，不過進出口業的衰退是個警訊。

越南向來以進出口業為大宗，是電子產品、木製品、服裝和紡織品、鞋類的主要出口國，然而進出口業衰退14.2%，進口下降22.3%。分析師指出，進口大幅下降可能表明工業生產未來將放緩，因為企業減少了原材料和設備的採購。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）召開的5月常務會議中，指出綜合多國研究資料預測，越南經濟可能於2023年國內生產總值（GDP）成長率達5.8%，2024年GDP成長率達6.9%，但今年下半年仍面臨許多挑戰。越南政府表示正積極尋求外資，對越南未來的經濟成長有信心，將今年的GDP增長目標設定為6.5%。

國際貨幣基金（IMF）預測，越南2023年及2024年GDP成長率分別可達 5.8%及6.9%，經濟合作及發展組織（OECD）、亞洲開發銀行（ADB）及世界銀行 (WB) 分別預測為6.5%及6.6%、6.5%及6.8%，以及6.3%及6.5%。

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