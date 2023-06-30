喬不攏！泰國國會議長之爭 前進黨、為泰黨矛盾浮上檯面
泰國國會大選在5月中落幕後，新一屆國會將在7月3日開議，由前進黨（Move Forward Party）組成的8黨聯盟，現在為了國會議長人選而出現裂痕。本次大選席次第二多的為泰黨（Pheu Thai）揚言，若前進黨不讓出國會議長職位，將不會支持前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理，兩大黨的合作還沒正式開始，已經搖搖欲墜。
國際中心楊雅婷／綜合報導
為泰黨在本次大選中拿下141席，只比前進黨的151席少了10席，是國會第二大黨，也是前進黨最重要的盟友。兩黨在選後迅速宣布組成聯盟，但現在卻因在國會的實力勢均力敵，對於國會議長一職僵持不下，導致合作可能破局。一旦兩大政黨撕破臉，皮塔想要拜相的希望將會越來越渺茫。
原本為泰黨主席曾釋出善意，願意把國會議長讓給前進黨，以確保兩黨的合作順利。但他的立場無法獲得黨內多數人士贊同，因此為泰黨在27日舉行黨內執委會後，正式對前進黨提交「14＋1方案」，要求在新內閣擁有14個部長名額，以及國會議長也要有為泰黨人士擔任。為泰黨強調，前進黨已取得內閣總理及多數部長職位，不該在國會議長職務上也想全盤通吃。
目前兩黨對於國會議長由哪個黨的人士擔任仍無法取得共識，今（30）日將舉行的8黨聯席會議將對此提出討論，希望在國會開議之前，盡快化解矛盾。